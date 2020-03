Borgere skal styre Byens Hus

Men Byens Hus skal danne ramme om endnu mere og har brug for folk til at holde snor i det hele.

Sådan lyder oplægget fra det opgaveudvalg, som Gentofte Kommune har nedsat for at finde frem til, hvordan kommunens nye mødested skal drives.

"Organiseringen og styringen af Byens Hus skal baseres på et samarbejde mellem Gentofte Kommune og foreningen Byens Hus. Der skal ansættes en daglig leder af Byens Hus. Lederen skal samle og koordinere imellem de forskellige brugere af huset, blandt andet ved at sørge for, at der er de rette brugerfora til at diskutere, hvordan huset skal udnyttes," lyder det fra udvalgets formand, kommunalbestyrelsesmedlem Katja S. Johansen (K) i en pressemeddelelse.