Borgere kan vente et skattehop på næsten 3 procent

Borgmester Hans Tofts regnestykke for skattestigning efter udligningsreformen kaldes misvisende af Social- og Indenrigsministeriet. Men med rådhusets seneste opgørelse venter der Gentofte-borgerne en skattestigning

13. maj 2020

Der er udbrudt talkrig mellem borgmester Hans Toft og Social- og Indenrigsministeriet i forbindelse med udregningen af udligningsaftalens konsekvenser.

Hvis rådhusets udlægning står til troende, kommer kommunalbestyrelsen meget snart til at tage stilling til, hvor mange procentpoint, der skal skrues op for skatten for at dække et samlet tab på skønnet 688 millioner kroner årligt, oveni den milliardstore udligning til andre kommuner, Gentofte allerede betaler.

Regnestykket er fuld af store tal, og i korte træk går det ud på, at selvom Social- og Indenrigsministeriet har meldt ud, at Gentofte Kommune skal betale 164 millioner kroner mere til andre kommuner fremover, så er det faktuelle hul i kommunekassen langt større. Dels mister kommunen fremover 153 millioner kroner i en kompensation for udlændinges uddannelseskriterier og dels 52 millioner kroner i øget udgift til udligning, når fald i befolkningstallet gøres op.

"Vi er landets billigst administrerede kommune, og vi har valgt det serviceniveau, vi har. Dette skal ikke forringes, fordi vi nu skal betale svimlende beløb til andre kommuner, hvor mange har udtalt, at de vil bruge pengene til skattelettelser."

Borgmester Hans Toft (K) Udligningsreformen gør det muligt for Gentofte Kommune at hæve sin skatteopkrævning svarende til tabet på de 164 millioner kroner. Men når de andre tabte indtægter skal tjenes ind via skat, så betyder det, at kommunen skal betale sanktioner til staten, fremgår det af Gentofte Kommunes beregning. Alt i alt beløb, der i den ni-cifrede kategori ruller ud af kommunekassen.

Overgangsordninger væk Villabyerne har forgæves forsøgt inden deadline at få Social- og Indenrigsministeriet til at forholde sig til regnestykket i dybden inden avisens deadline, men ministeriet har i weekenden udtalt til Berlingske, at regnestykket er misvisende, ligesom social og indenrigsminister Astrid Krag overfor avisen fastslår: "Det fordrejer debatten at lave kreativ talgymnastik på baggrund af en politisk uenighed."

Berlingske har talt med kommunalforsker Roger Buch, der forholder sig til den del af regnestykket, der handler om de 212 millioner, der blandt andet vedrører et tilskud kommunerne har fået for udlændinge: Et tilskud, der længe har været bebudet ændret, fordi de ikke har taget højde for uddannelsesbaggrunden hos de udlændinge, staten har kompenseret kommuner for at have øgede udgifter med.

Tilskuddet har ifølge Roger Buch længe været en stor økonomisk fordel for Gentofte Kommune, og da en ny regnemodel for udlændingetilskud gav Gentofte udsigt til det kommende store tab, sikrede den tidligere borgerlige regering kommunen i årene 2019 og 2020 med en overgangsordning, hvor Gentofte stadig kunne få beløbet på 153 millioner kroner for at undgå, at man allerede dengang skulle skrue op for skatten.

En ordning, som i øvrigt også har været gældende i Rudersdal Kommune, hvor Venstre-borgmesteren ifølge Berlingskes dækning har taget højde for det manglende beløb fra næste år.

På den baggrund har Villabyerne stillet borgmester Hans Toft følgende spørgsmål:

Hvorfor skal Gentofte Kommune have et tilskud til udlændinge, man ikke længere er berettiget til? Når det som bebudet nu bortfalder, så er det jo en nedgang i indtægt, kommunen har kunnet regne med, hvorfor det vel ikke er fair over for borgerne at løse netop den del af regnestykket med en skattestigning?

"Det er uberettiget, at Gentofte Kommune skal betale de årlige 153 millioner kroner, og under alle omstændighederne var det aftalt, at spørgsmålet skulle indgå i udligningsforhandlingerne her i foråret. Det er forligspartierne på Christiansborg, der nu har besluttet, at Gentofte Kommune skal betale også de 153 millioner kroner mere, end vi betaler i 2020. Og denne regning kan naturligvis kun betales af skatteborgerne - enten direkte via en skatteforhøjelse eller igennem forringelser af borgernes service."

Når der nu opstår et væsentligt hul i kommunekassen, er det så ikke en lidt for let løsning bare at sætte skatten op, så borgerne kommer af med mere? Kunne man ikke forestille sig, at det var muligt at forandre de økonomiske dispositioner på visse områder for at bevare borgernes velfærd, f.eks. ved at spare på administration eller indføre mere brugerbetaling i ældreplejen?

"Vi er landets billigst administrerede kommune, og vi har valgt det serviceniveau, vi har. Dette skal ikke forringes, fordi vi nu skal betale svimlende beløb til andre kommuner, hvor mange har udtalt, at de vil bruge pengene til skattelettelser. Den årlige ekstra udligningsregning til Gentofte svarer i øvrigt til omkostningen til driften af samtlige af vores folkeskoler og skolefritidsordninger. Og oveni dette skal så lægges sanktionerne."

Ifølge oplysninger fra Gentofte Kommune er udgifterne til udligning fordoblet fra 2007 til 2020, fra 1,64 milliarder til 3,3 milliarder kroner.

Ser man på administrationsudgifterne i Gentofte, administreres der for 5.241 kroner pr. borger i Gentofte, mens tallet i Kalundborg til sammenligning er 7.008 kroner og Langeland 8.705 kroner.

Ovenstående er tal fra Indenrigsministeriet, som Gentofte Kommune har gravet frem til Villabyerne.