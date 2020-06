Selvstændig konsulent Finn Thomsen så gerne, at borgerne blev mere inddraget i økonomidebatten i Gentofte, efter udligningsreformen har forringet kommunens økonomi. Foto: Gry Brøndum

Borger:Inddrag os i, hvad der kan spares før skatten hæves

På rådhuset er politikerne enige om, at et skattehop er eneste løsning på ekstraregningen til Gentofte efter udligningsreformen, men det vækker forundring blandt borgere: Kan vi ikke justere serviceniveauet

Finn Thomsen er selvstændig i Gentofte og driver en konsulentvirksomhed, der hjælper firmaer med at udvikle deres kommunikation og webløsninger. Han kontakter Villabyerne om udligningen, fordi han godt kunne tænke sig, at man spurgte borgerne, hvad de mener om udsigten til 2,8 procent mere i skat:

"Jeg er ved at være lidt træt af, at politikerne bare vil forhøje skatten for at undgå at skære i serviceniveauet," siger han:

"Jeg savner et relevant beslutningsgrundlag for, om vi som borgere skal støtte et skattehop: Handler det virkelig om, at de ældre ikke kan komme i bad? Og at børnene får en dårligere undervisning?"

Som selvstændig er Finn Thomsen ikke tilhænger af skattestigninger, og hans ærinde med at kontakte Villabyerne er først og fremmest, at han som borger gerne vil have mere indsigt i Gentoftes økonomi:

"Jeg tror gerne, at vi borgere vil have noget at forholde os til, hvis vi skal vurdere, hvor meget vi er villige til at betale for den kommunale service, som for eksempel fritidsaktiviteter og kulturtilbud."

Ingen frås Viceborgmester Søren Heisel fra Socialdemokratiet er som sådan positiv over for ideen om at diskutere økonomi med borgerne:

"Der er vel ingen tal, der er hemmelige", skriver han i et svar til Villabyerne:

Fakta Gentofte kommune har regnet ud, at kommunen fra næste år kommer til at mangle ekstra udligning for 164 millioner samt for nogle tilskud, kommunen ikke længere er berettiget til at modtage, i alt omkring 212 millioner. Borgmester Hans Toft har, med en overvejende enig kommunalbestyrelse bag sig, ad flere omgange meldt ud, at reformen kommer til at betyde et væsentligt skattehop i Gentofte, estimeret til 2,8 procentpoint, hvis der ikke rykkes ved udsigten til at betale strafsanktioner til staten hvis Gentofte også vil dække de tabte tilskud via skatteforhøjelser. Gentofte kommune har regnet ud, at kommunen fra næste år kommer til at mangle ekstra udligning for 164 millioner samt for nogle tilskud, kommunen ikke længere er berettiget til at modtage, i alt omkring 212 millioner. Borgmester Hans Toft har, med en overvejende enig kommunalbestyrelse bag sig, ad flere omgange meldt ud, at reformen kommer til at betyde et væsentligt skattehop i Gentofte, estimeret til 2,8 procentpoint, hvis der ikke rykkes ved udsigten til at betale strafsanktioner til staten hvis Gentofte også vil dække de tabte tilskud via skatteforhøjelser. "Hvis man som borger går ind på www.noegletal.dk, så vil man kunne finde alt om kommunens udgifter og indtægter i forhold til samtlige andre kommuner," siger Søren Heisel, der ikke mener, at øvelsen vil hente meget "frås og overflødigt fedt", som kan skæres væk fra den forventede service til borgerne, for at spare de mange penge, Gentofte skal betale i ekstra udligning og mister på grund af tabte tilskud:

"Kigger man eksempelvis på undervisningsudgifter per 6-16 årige, så er Gentofte en af de kommuner i hovedstadsregionen, der bruger mindst. Og går vi ind og kigger på kultur, så er vi heller ikke storforbrugere," siger Søren Heisel, der ikke lægger skjul på, at han mener, at serviceforringelser for det nødvendige beløb vil være urimelige at forlange af kommunen:

"Vi kigger løbende på diverse tal, og er der mulighed for at spare, uden at der sker serviceforringelser, måske fordi ting kan gøres smartere, så er jeg altid villig til at lytte," tilføjer han.

Men Søren Heisel - selvom Gentofte er kendt som en veldreven kommune, så kan man vel altid skrue ned for serviceniveauet, hvis pengene mangler, som Finn Thomsen siger?

"Her kommer vi jo til roden, det er politik, der kan dele vandene, skal vi spare yderligere på folkeskolen? Skal vi lukke sports- og fritidsklubber? Og skal vi fratage de ældre et bad om ugen? Jeg mener bestemt ikke, at vi skal spare på den velfærd, vi har i kommunen. Der er tale om så store ekstra udgifter, så det er ikke blot en enkel sparemanøvre, som kan klares med et snuptag," siger Søren Heisel (S). Og tilføjer så:

"Som jeg oplever det, så er Gentofte bestemt ikke en kommune, der overforbruger, og derfor er det ganske urimeligt at skære i velfærden, fordi en stor del af Folketingets politikere er blevet enige om, at sende en så stor regning til Gentofte."

For tidlig snak Hos Venstre er medlem af kommunalbestyrelsen og viceborgmester Morten Løkkegaard også ked af udsigten til den øgede udligning, men mener ikke, at vi er nået til debatten om velfærden endnu:

"Selvom Venstre gjorde alt, hvad vi kunne og fik barberet 127 millioner af udligningsbeløbet for Gentofte, så er der ingen tvivl om, at Gentofte Kommune står i en alvorlig situation," siger han til Villabyerne på telefonen fra Frankfurt:

"Nu skal vi se, hvad der kommer ud af de kommende forhandlinger mellem kommunerne og staten efter kommunalreformen," forklarer Morten Løkkegaard, der sammen med en stort set enig kommunalbestyrelse i sidste uge stemte for vedtagelse af et brev til Nicolai Wammen (S):

"Vi skriver, at vi gerne vil have lov til at sætte skatten op, uden at staten snupper en stor del af beløbet, så vi kan indfri udgfiterne ved den øgede udligning og de tabte tilskud," oplyser Morten Løkkegaard:

"Og dermed er det for tidligt at tale om, hvordan den endelige regning skal dækkes", siger Morten Løkkegaard, der dog under alle omstændigheder aner skattestigninger i sigte trods sit partis generelle modvilje mod det:

"Det ser ikke godt ud. Og jeg er enig i, at vi ikke kan skrue ned for serviceniveauet i Gentofte, så det bliver ringere end i andre kommuner," siger han, men tilføjer dog samtidig, at han er åben for at se på mulige besparelser.

Hos Finn Thomsen, der bor og arbejder Ved Kæret i Gentofte, er der ikke stor begejstring for udsigten til at skulle ind på noegletal.dk, som Søren Heisel (S) foreslår:

"Forståelsen forudsætter jo et dybere kendskab til baggrunden," siger han. "Det er realistiske, konkrete reguleringer af kommunens serviceniveau, jeg efterlyser. For at nedsætte skatteforhøjelsen, ikke erstatte den. Gentofte behøver jo ikke at ligge i top på alle områder, men må kunne tilpasse sit serviceniveau til efterspørgslen på en bestemt ydelse."

KL og regeringens 'Aftale om kommunernes økonomi for 2021' er faldet på plads den 29. maj 2020 og er tilgængelig på nettet. Det har ikke været muligt inden for deadline at se nærmere på aftalen, der blandt andet berører muligheden for at hæve skatten gradvist over en fireårig periode for at dække tab ved udligning.