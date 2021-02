Se billedserie Martin Sejer Lützens to børn fotograferet under den første nedlukning i foråret. Datteren på otte kan nu se frem til at vende tilbage til skolen på mandag, hvor der åbnes for alle 0.-4.-klasser. Privatfoto

Borger undrer sig: Betaler 2.500 kr. om måneden for noget, han ikke får

Martin Sejer Lützen undrer sig over fuld pris for fritidsinstitutioner. Også selv om han under den aktuelle nedlukning holder børnene hjemme. Gentofte Kommune presser på for at få lov til at kompensere

Villabyerne - 04. februar 2021 kl. 07:08 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Ordrup-borger Martin Sejer Lützen, der har en søn på 11 år og en datter på otte år, studsede noget, da han så sin betalingsservice for februar.

Han undrer sig over, at han skal betale 2.500 kr. for sine børns GFO, selv om ingen af børnene i januar og februar har benyttet sig af dem.

"Jeg undrer mig over, at jeg skal betale for en ydelse, som ikke bliver leveret i øjeblikket. Det er mange penge for noget, jeg ikke får," siger han til Villabyerne.

På spørgsmålet, hvorfor han ikke bare sender sine børn i GFO, når der nu er mulighed for det, svarer han:

"Som ansvarlig samfundsborger vil jeg helst undgå at lægge den byrde på samfundet."

Martin Sejer Lützen efterlyser, at man regulerer prisen i forhold til det, der bliver leveret. Han foreslår selv, at halv pris måske ville være fair.

Martin Sejer Lützen "Jeg er med på, at der stadig er udgifter og der skal betales lønninger, men det er meget få børn, der bliver afleveret i GFO'en. Min vurdering er, at det kun er 4-5 procent af børnene, der bliver afleveret i GFO," siger Martin Sejer Lützen, der er spændt på at høre Gentofte Kommunes begrundelse for at opkræve fuld takst.

Følger regeringens linje Villabyerne har spurgt Anders-Peter Østergaard, direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune, hvorfor forældrene skal betale fuld takst for fritidsinstitutionerne, når de vælger at holde deres børn hjemme.

Takster for fritidsinstitutioner Fritidscentre og klubber

Børn i dagklub (fritidsklub) 4. og 5. klasse: Egenbetaling 1.051 kr.

Juniorklub 6. klasse: Egenbetaling 522 kr.

Gentofte Fritidsordninger

Uanset klassetrin: Egenbetaling 1.904 kr.

Alle priser er for 11 måneder. Hvis man har flere børn, får man søskenderabat. Så betaler man kun 50 procent af den billigste ordning.

Så Martin Sejer Lützen betaler 1.904 kr. for sin datters fritidstilbud og halv pris for sønnens - søskenderabat - på 525,50 kr. "Vi har naturligvis forståelse for, at nogen - også hos os i Gentofte - lige nu synes, at det virker mærkeligt at betale for et tilbud, der ikke fungerer som det plejer. Sådan er det f.eks. i vores fritidsinstitutioner, hvor der i øjeblikket kun tilbydes nødpasning til børnene. I uge 4 var der i gennemsnit 18 ud af 255 børn pr. skolefritidsordning (GFO). Det svarer til syv procent, som dagligt benyttede sig af dette tilbud. Baggrunden for, at forældrene skal betale fuld pris, er, at vi følger regeringens linje og afventer, at regering og KL eventuelt indgår en aftale, der giver mulighed for kompensation til kommunerne ved tilbagebetaling til forældre. Det skete i en periode i foråret, og vi håber det sker igen. Når den fulde betaling fastholdes, skyldes det, at vi skal betale fuld løn til medarbejderne og også har de sædvanlige faste udgifter som husleje, forsikring mv.," siger han og tilføjer:

"Det er vigtigt at pointere, at Gentofte Kommune ikke sparer penge på fritidsinstitutionerne i den nuværende situation. Og selv en delvis tilbagebetaling vil være en ekstraudgift - hvis ikke regeringen kompenserer. Vi er derfor i løbende dialog med KL og har så sent som i dag (mandag, red.) presset på for, at der snarest kommer en afklaring."

Svaret fra Gentofte Kommune vækker ikke udelt begejstring hos Martin Sejer Lützen.

"Det er positivt, at der måske kommer noget retur på et tidspunkt. Men jeg synes, det er en tand for defensivt, at kommunen slår ud med armene og bare spiller bolden over til KL," siger han.

