Se billedserie De to Gentofte-borgere Jep Loft (billedet) og Peter Harder har skrevet bogen ?Ledelse på afveje? med undertitlen ?Når magt og indsigt skilles ad?.

Send til din ven. X Artiklen: Bogen til alle, der er dødtrætte af deres chefer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bogen til alle, der er dødtrætte af deres chefer

Moderne ledelseskultur er kommet fuldstændig på afveje. Ledelsen mangler indsigt og lytter ikke til folk på gulvet, mener Gentofte-borger Jep Loft, der er medforfatter til ny bog om dårlig ledelse

Villabyerne - 09. februar 2021 kl. 11:26 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Har man som leder ikke forstand på det, man er leder for, så er det absolutte minimum, at man kommer ud i virkeligheden, spørger sig frem og giver sig til at lytte. Det sker for sjældent, mener Gentofte-borgeren Jep Loft, der sammen med sin byfælle Peter Harder har skrevet bogen 'Ledelse på afveje'.

På baggrund af talrige erfaringer med dårlig ledelse i deres lange arbejdsliv kritiserer de i bogen det, de kalder for en ny ledelseskultur, hvor det ikke længere er vigtigt at have indsigt og man heller ikke ønsker at lytte til dem, der har fingrene nede i sagerne.

"Der er kommet en magtdistance, hvor almindelige mennesker ikke kan råbe ledelsen op. Ledelsen er ikke interesseret i at tale med dem på fabriksgulvet, de skal bare lave strategiske beslutninger fra et elfenbenstårn, men det går ikke, når man ikke ved, hvad der foregår i den virkelige verden," siger Jep Loft.

Han har selv arbejdet i blandt andet A.P. Møller - Mærsk og IBM, hvor han har oplevet, at beslutningerne blev truffet alt for langt væk fra - i både geografisk og billedlig forstand.

"I IBM havde vi en ledelse, der sad ovre i Amerika og lavede regler og procedurer og policies, og de skulle bare følges. Men verden ser forskellig ud. I 2006 havde IBM købt Mærsk Data, og der var 7.000 ansatte. IBM ville etablere internationale centre indenfor bl.a. shipping i Danmark, og alle var glade. Hvad skete der? Det hele visnede bort. Der er nu 1.600 ansatte, og det gik op i ingenting, fordi der sad nogle mennesker i USA, der vidste det hele. Man kunne ikke råbe dem op," siger han.

Både han og Peter Harder, der har arbejdet som forsker og universitetsprofessor, har oplevet, at der er kommet en ny type ledelse, hvor cheflaget kunne bestå af folk uden nogen erfaring med andet end selve det at lede. De håber med bogen at kunne gøre opmærksom på de mange udfordringer, det kan medføre.

Som leverandør til Skat kunne Jep Loft fra sidelinjen se, hvordan problemerne tårnede sig op.

"Jeg så, hvordan det gik fuldstændig galt, da de fyrede alle, der havde indsigt. Jeg kunne simpelthen ikke forstå de beslutnigner, der blev truffet, og de andre på gulvet fattede heller ikke noget af det. Gælden til det offentlige er vokset fra 69 milliarder til 130 milliarder siden 2016, da man besluttede, at inddrivelsessystemet skulle lukke. Det var ikke sket, hvis vi var kørt videre med dele af det gamle system, som vi foreslog. Hvis du ikke har indsigten, så skal du da spørge," siger han.

Men hvad er så løsningen, når lederne ikke vil lytte?

"Det her er ikke noget hokuspokus, hvor der skal laves en ny management­teori med mange fine ord. Det handler om at få den sunde fornuft tilbage. Vi siger ikke, vi har løsningen, der er nok mange forskellige, men vi må sørge for, at dem, der leder, har forstand på det," siger Jep Loft.

Bogen 'Ledelse på afveje' udkommer på Gads Forlag tirsdag den 9. februar.