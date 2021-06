Se billedserie Det var dette syn, der lørdag morgen mødte borgerne omkring Ibstrup Torv. Foto: Gurli Hansen

Bogbørs brændt ned til grunden

Det var et uhyggeligt syn, der lørdag morgen mødte borgerne omkring Ibstrup Torv på Smakkegårdsvej

Villabyerne - 28. juni 2021 kl. 10:44 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

En sveden jernsvelle var alt, hvad der stod tilbage, da en af Gentoftes fem bogbørser natten til lørdag blev udsat for et voldsomt hærværk.

Bogbørsen på Ibstrup Torv, en gratis byttecentral for bøger, som ofte udgør et samlingssted for en litterær sludder, er ganske enkelt brændt ned til jorden.

"Jeg græder! Vores dejlige bogskab på Ibstrup Torv er brændt ned i nat - det er et sørgeligt og uhyggeligt syn. Hvordan det er sket, kan jeg ikke vide, bare fortælle hvor mange vi er, som vil savne det gode skab rigtig meget," skriver Gurli Hansen, der bor på Smakkegårdsvej, til os lørdag formiddag. Og hun tilføjer:

"Der er næsten altid nogen omkring det, og så får man gerne en lille snak og måske en anbefaling til en god bog. Der er også en 'ambassadør', en meget venlig dame , som kommer og sørger for lidt udskiftning, og det er vi taknemlige for. Bogskabet har stor værdi for rigtig mange, så jeg tør godt skrive, at der nok er andre, der græder med mig. Håber så inderligt , at vi får et nyt bogskab her på Ibstrup Torv."

Dot Willer, der bor på Skjoldagervej, er også bestyrtet.

"Det er så vildt ærgerligt og trist, at der er menesker, der kan finde på det (måske i kådhed). Vi var SÅ lykkelige for det bogskab, som endda var det første, der blev sat op i kommunen. Det er altid meget besøgt og har især været det under coronatiden, hvor vores bibliotek har været lukket. Jeg håber virkelig meget, at Gentofte Kommune vil skænke os et nyt, da vi ikke tidligere har haft hærværk på det og ikke kan undvære det. Øv, hvor er jeg harm," skriver hun til os.

En tredje borger, der ønsker at være anonym, er også rystet over hærværket.

"Et skrækkeligt syn både for os bogelskere og for os, som er naboer til torvet. Det kunne nemt have udviklet sig til en brand i beboelsesejendommene," skriver hun.

Politiet efterlyser vidner Hos Nordsjællands Politi bekræfter de, at de fik anmeldelsen lørdag kl. 11. Politiet anslår, at bogskabet er brændt ned mellem fredag kl. 18 og lørdag kl. 10, men har ellers ingen oplysninger. Hvis der er nogen, der har set eller hørt noget, må de gerne kontakte Nordsjællands Politi på tlf. 114.

Anna Tolstrup Jensen, leder af Kultur og Bibliotek i Gentofte, er selvsagt også trist over hærværket.

"Det er vi rigtig kede af. Både på egne vegne, men også på vegne af alle de borgere, der benytter sig af bogbørserne, og på vegne af de 15 frivillige, der kender skabene godt og sørger for at kuratere bøgerne. Vi arbejder selvfølgelig på at få et nyt bogskab op at stå, men de er speciallavede, så det er ikke noget, vi bare går ud og køber i en butik," fortæller hun.

Der er fem bogbørser i Gentofte Kommune. De første tre blev sat op i 2012 og de næste to i 2013. Ifølge Anna Tolstrup Jensen er der yderligere tre på vej, men det er ikke endeligt afklaret, hvor de skal stå.

"De har været en stor succes. Folk fortæller os ofte om, at det er hyggeligt og rart," siger Anna Tolstrup Jensen.

Hvad er en bogbørs? Bogbørsen er fem udendørs skulpturer og bogskabe, hvor du kan bytte bøger og give gode læseoplevelser videre. Du kan kvit og frit tage en bog med hjem og samtidig aflevere bøger, som du ikke længere har brug for. Gamle, men stadig gode bøger får nyt liv, og måske møder du andre litteraturglade mennesker ude ved bogskabene.

Bogskabene drives i samarbejde med en række frivillige, der har meldt sig som ambassadører til at holde øje med bogskulpturerne og sørge for, at der er fyldt op, og at indholdet i bogskabene varieres.

Her er bogskabene:

I Ordrup - Ordrup Park ved Morescovej og Ordupvej

I Jægersborg - på Ibstrup Torv for enden af Jægersborg Allé

I Hellerup - på det grønne område mellem Ahlmanns Allé og Duntzfelts Allé

I Vangede - ved Dan Turèlls Plads

I Dyssegård - ved Dyssegårdsskolen

