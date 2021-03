Michael Fenger (K), formand for Børneudvalget, vil fortsætte sit arbejde med at forbedre de unges trivsel i kommunen. Her er flere strategier og tiltag på vej.

Børneudvalgsformand: For mange unge på medicin og med selvmordstanker

Gentofte Kommune har i mange år arbejdet med de unges trivsel, men den nye Ungeprofilundersøgelse viser, at vi ikke er nået i mål endnu, fortæller formand for Børneudvalget og kommende borgmester Michael Fenger (K)

Villabyerne - 17. marts 2021

For fire år siden tegnede Ungeprofilundersøgelsen et billede af kommunens unge, der på den ene side havde det godt og var glade for at bo i kommunen, men trivslen var samtidig under pres. Samme billede kommer igen til syne i den nye rapport fra Center for Ungdomsforskning.

Formand for Børneudvalget, Michael Fenger (K), som i mange år har været med til at arbejde med de unges trivsel, kan med undersøgelsen i hånden se, at de endnu ikke er nået i mål.

"Der er for mange unge, som tager smertestillende medicin og har ondt i maven. Andre undersøgelser, som jeg har set, viser, at der er overraskende mange unge, som gør selvskade og har selvmordstanker. Vi vil fortsætte vores arbejde med, hvordan vi får forbedret de unges trivsel," siger Michael Fenger, som bemærker, at det især er de unge kvinder, som er hårde mod sig selv i forhold til deres udseende, vægt og popularitet.

"Vi har nedsat et opgaveudvalg med fokus på trivsel. Og her er de unge kvinder og deres trivsel et område, som vi skal kigge på. Hvad kan vi gøre for at hjælpe dem? Målet er, at vi får forandret deres kritiske selvbillede," siger Michael Fenger.

Konkurrence er hård I undersøgelsen sætter de unge selv ord på, at udover præstationskulturen presser dem, så ligger der en ekstra vægtskive på i form af privilegiet ved at være født af ressourcestærke forældre i en rig kommune fuld af muligheder.

Michael Fenger forstår godt, at de unge føler sig presset. Han ser det som en naturlig konsekvens af vores samfund, der er blevet mere lige, og hvor alle får chancen for en uddannelse og et godt job.

SIDEN SIDST... Ungeprofilundersøgelsen 2020 har til formål at tage en temperaturmåling på ungelivet i Gentofte Kommune. Den laves af Center for Ungdomsforskning ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.



Samme undersøgelse blev lavet tilbage i 2016. Så hvad er ens og hvad er anderledes siden sidst?



Tendensen til, at de unge i Gentofte Kommune i overvejende grad forventer at tage lange videregående uddannelser har ikke ændret siden 2016.



Der er sket en lille stigning af de unges oplevelse af at være en del af et socialt fællesskab i skolesammenhæng.



Ligesom i 2016 har størstedelen af de unge i dag nogen at tale med, hvis noget går dem på eller er kede af det. Her kan de både gå til forældre, venner og veninder.



I 2016 svarede 43 procent af de unge mænd og 20 procent af de unge kvinder, at de var tilfredse med deres vægt. Tilfredsheden med sin egen vægt har ikke ændret sig markant.



Delingen af seksuelle billeder, særligt dem uden samtykke, har de seneste år fået skærpet opmærksomhed. Det kan ses på undersøgelsen, hvor der er stor forskel fra 2016-2020. 20 procent af de unge svarede i 2016, at de har sendt/postet seksuelt billede/video af selv. Det er faldet til 15 procent i 2020. I 2016 havde 9 procent sendt/postet et seksuelt billede/video af andre. I 2020 er tallet kun på 2 procent.



Det er derimod bekymrende, at hvor 58 procent af de unge i 2016 spiste morgenmad hver dag, mens 9 procent svarede sjældent eller aldrig, så svarer 50 procent i 2020, at de spiser morgenmad hver dag, mens 22 procent svarer sjældent og aldrig.



65 procent af Gentoftes unge mellem 15-25 år gik ikke til sport eller fritidsaktiviteter i 2016, det har ikke ændret sig i 2020. Den største grund til frafaldet er travlhed i skolen.



Der er sket en stigning i de unges søvntimer fra 2016 til 2020 fra 73 til 77 procent af de unge i dag sover mellem 6-8 timer. Til gengæld svarer 54 procent, at de sover dårligt eller uroligt en eller flere gange om ugen. Samme spørgsmål indgik ikke i 2016. Undersøgelsen peger på, at brug af mobiler risikere at gå ud over de unges nattesøvn, evt. sætte nogle rammer for brug af mobil om aftenen og natten.



Hvor rygning er faldet på landsplan, er Gentoftes unge ikke fulgt med. 35 procent angiver i 2020, at de ryger, hvilket var det samme antal i 2016. Siden 2016 er brug af e-cigaretter steget fra 1 procent til 2,4 procent, mens der er sket en markant stigning i forbruget af snus fra 3 procent til 15,1 procent.



Forbruget af alkohol blandt de unge i Gentofte var højt i 2016 og er stadig højt i 2020. Hvorimod det er faldet på landsplan.



Det er ikke sket en nævneværdig ændring i andelen af unge, der har prøvet hash og stoffer. 46 procent af de unge, der var med i undersøgelsen i 2016, havde prøvet at ryge hash. Samme tal i 2020. På landsplan er tallet 33 procent. I 2016 havde 9 procent, af de unge prøvet at tage stoffer, der ikke var hash. Det tal lå på 8,9 procent i 2020. På landsplan er tallet 7,2 procent.



Kilde: Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet "Konkurrencen er blevet hårdere i dag. Når de unge kigger på sig selv, hvor de bor og lever i dag, kan de ikke være sikre på, at de selv en dag har råd til at købe en villa i Gentofte. De kan ikke bare regne med, at de lander det samme sted som deres forældre. Hvis de vil opnå det samme, så kræver det en stor indsats, som ikke kommer af sig selv. Præstation er et grundvilkår i vores samfund. Men hvordan kan vi arbejde positivt med det, så det er noget, som gør, at man bliver motiveret til at lære og blive klogere og ikke kun har fokus på karakteren. For eksempel har Øregård Gymnasium 1.g-klasser, der ikke får karakterer, men hvor der er fokus på læring. Måske det kunne være en vej frem for at fjerne presset," siger formanden.

Chok over hårde straffe En positiv udvikling i undersøgelsen viser, at de unge er begyndt at tænke meget mere over, hvad de deler af sig selv og hinanden.

"Det glæder mig, at de unge har hørt budskabet. Vi har haft stort fokus på digital dannelse i både folkeskolen og gymnasiet. Og så tror jeg også, at nogle er blevet chokeret over de straffe, der har været i Umbrella-sagen. Det er positivt, at der kommer mere respekt for andre," siger Michael Fenger.

Hvor der er sket en adfærds­ændring på det digitale områder, så besidder Gentofte stadig den kedelige rekord fra 2016 at være den kommune i landet, hvor de unge drikker mest, har flest unge rygere, mens de 15-19-årige drenge tager flest stoffer.

Mindske alkohol og fjerne stoffer "Det er ikke godt nok, men vi har defineret nye strategier og tiltag, som jeg tror på vil vise sig positivt i de fremtidige statistikker. Blandt andet har vi indført røgfri skoler og institutioner, derudover vil vi en gang om året få de unge til at udfylde et spørgeskema om alkohol og stoffer og diskutere resultaterne med de unge, deres forældre og skolerne. Vi har en plan om at mindske alkoholforbruget markant og fjerne forbruget af stoffer. Det er meget ambitiøse mål og vil tage mange år, før vi ser en forandring. For at de forandringer overhovedet sker, er det vigtigste, at vi arbejder sammen med de unge. Vi kan ikke tro, at fordi vi gamle synes, at de unge drikker og ryger for meget, så bliver det ændret," siger Michael Fenger, som ser med stor alvor på de unge drenge, der tager stoffer.

"Der er ofte en grund til, at man tager stoffer. Ligesom rygning kan det være en social måde at være sammen på. Her skal vi finde fornuftige og sunde alternativer, som de i stedet for kan være sammen om. Og så er der nogen, som tager stoffer, fordi de ikke har det godt. Det peger tilbage på trivslen, som vi i forvejen kigger på," lyder det fra Gentoftes kommende borgmester.