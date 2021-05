Se billedserie Borgmester Michael Fenger(K) er glad for, at Gentofte bliver rost for deres børne- og ungeinddragelse, men ser det som kommunens pligt at involvere de unge. Arkivfoto: Joachim Christensen

Børnerådet sætter spot på Gentofte

I en netop udgivet rapport fra Børnerådet om gode eksempler fra kommuner på børneinddragelse, bliver Gentofte Kommune fremhævet intet mindre end tre gange

Villabyerne - 31. maj 2021

I en ny rapport sætter Børnerådet fokus på børne- og ungeinddragelse ude i kommunerne. Som et inspirationskatalog fremhæver de 17 kommunale eksempler, og her bliver Gentofte Kommune, som den eneste, nævnt hele tre gange.

Det fremhæves, at Gentofte har et advisoryboard, hvor også skoleelever deltager. At børn og unge bliver inviteret med i opgaveudvalg til at få indflydelse på udviklingen af politik. Og at 150 unge blev inddraget, da det nye ungemiljø i Byens Hus skulle udformes og indrettes. Her stod de unge både for at idéudvikle, tegne plantegninger, designe og bygge de enkelte miljøer, så det blev et ungemiljø på de unges egne ønsker og behov.

Borgmester Michael Fenger (K) kan kun erklære sig enig med børnerådets fokus på at inddrage børn og unge.

"Det er altid rart at blive rost, men jeg ser det som vores pligt og som noget helt naturligt at involvere børn og unge. I Gentofte har vi i mange år forsøgt at tage børn og unge seriøst ved at lytte til dem," siger han.

Drop voksen-sproget Kommunernes erfaringer med børneinddragelse er aldrig før blevet samlet, så andre kan få glæde af dem. I et samarbejde med Oxford Research har Børnerådet nu kortlagt det på en måde, så det kan inspirere til konkrete indsatser.

Børnerådets formand, Agi Csonka, mener, at børneinddragelse bør stå højt på den kommunalpolitiske dagsorden.

"Ikke alene har børn og unge ret til at få indflydelse på deres liv og hverdag. De bidrager også med vigtig viden, som skaber bedre og mere borgernære løsninger," siger hun i en pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af rapporten.

At inddrage børn og unge lyder som en god idé på papiret, men kræver en indsats fra de voksnes side, fortæller borgmester Michael Fenger.

"Det kan være lidt angstprovokerende, når man går i 8. klasse, og skal være sammen med politikere og kloge voksne. Der er det vigtigt, at de unge føler sig trygge og taget seriøst. Det er jo ikke så anderledes end for alle os andre. Men det er en større udfordring inden for det politiske område, hvor børn og unge hurtigt kan føle sig ekskluderet i samtalen. Min egen erfaring er, at jeg snakker med dem inden, undervejs og bagefter, så de hele tiden føler sig som en del af processen. Og så skal vi voksne moderere vores sprog, så alle kan være med på, hvad vi snakker om," siger han.

En naturlig del af politik Borgmesteren er ikke i tvivl om, at projekterne i kommunen, der har haft børn og unge involveret, bliver en hurtigere succes.

"For mig er det en helt naturlig del af politik, at børn og unge bliver lyttet til, og de kan gøre en forskel sammen med de voksne, men rapporten illustrerer, at politikere har svært ved at inddrage børn og unge på en optimal måde. Jeg kan kun understrege, hvor vigtigt og hvor stor en fornøjelse det er at få de unges perspektiv med. De skubber virkelig til os. I et opgaveudvalg kunne de unge ikke forstå, hvorfor både lærere og elever måtte stå ude på gaden og ryge i skoletiden. Det kunne vi godt se ikke hang sammen og valgte på den baggrund at indføre røgfri skoledag for alle," siger Michael Fenger, som selv vil læse rapporten igennem for inspiration.

"Jeg tror meget på, at hvis vi gør tingene sammen, så får vi nogle bedre løsninger. Ligesom andre kommuner kan lære noget af os, kan vi også lære noget af dem," siger han.