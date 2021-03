Se billedserie Børnepsykolog Marie Ulstrup fra Charlottenlund har udviklet en app, der skal hjælpe de mange børn, der står i kø til at komme til psykolog. Foto: Kasper Løjtved

Send til din ven. X Artiklen: Børnepsykolog har alt for travlt: - Jeg møder meget sjældent forældre, der overdriver deres børns problemer. Snarere det modsatte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnepsykolog har alt for travlt: - Jeg møder meget sjældent forældre, der overdriver deres børns problemer. Snarere det modsatte

Børnepsykolog Marie Ulstrup har udviklet en app, der skal hjælpe børn og deres forældre med at sætte ord på de følelser og problemer, de kæmper med. Meget kan løses, inden der bliver behov for at gå til psykolog, mener hun

Villabyerne - 12. marts 2021 kl. 07:39 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Ventelisten er helt droppet for børnepsykolog Marie Ulstrup. Ligesom sine kolleger har hun rygende travlt og bliver væltet af henvendelser fra børn og forældre.

"Der er rigtig mange børn med angst og tvangshandlinger og mange, der er bange for at være forkerte. De føler et stort pres fra en perfekthedskultur, hvor man skal fremstå fejlfri," siger hun.

Marie Ulstrup, der bor og har privat praksis i Charlottenlund, har været psykolog i 11 år. Hun oplever, at flere børn og unge har det svært i dag. Samtidig bliver det vanskeligere for forældre at forstå deres børn, mener hun, og det vil hun gerne være med til at ændre. Problemerne kan nemlig løses nemmere, hvis man tager hånd om det tidligt i forløbet, påpeger hun.

"Jeg møder meget sjældent forældre, der overdriver deres børns problemer. Snarere det modsatte. Jeg vil opfordre til, at man tager fat i det noget før, og det handler ikke nødvendigvis om, at børnene skal til psykolog," siger hun.

"Man har en slags nærvær ved, at man er praktiske sammen. Forældrene tager med børnene til tennis eller fodbold, men jeg savner, at man rigtig får snakket om, hvordan man har det. Det kan modvirke meget mistrivsel."





Børnepsykolog Marie Ulstrup Når forældre ikke kan forstå deres børn, så har de selvsagt sværere ved at hjælpe dem. Marie Ulstrup møder forældre, der selv har en begrænset psykologisk forståelse, eller som kan have lyst til at vende det blinde øje til, fordi det kan være svært og skamfuldt, hvis der er problemer, de ikke kan løse.

Hun er ked af ikke at kunne være der for alle de børn, der må vente længe på en ledig psykologtid og har derfor udviklet en ny app med navnet MYiNNERME. Den indeholder psykologi i et letforståeligt sprog og har animerede lytteøvelser til børn i alderen 8-16 år. Målet er netop at hjælpe børn allerede inden, de får brug for at gå til psykolog.

"Der er brug for at få kigget på, hvordan vi kan hjælpe, inden man skal til psykolog. Der er brug for et større kendskab til, hvordan man håndterer ting, der er svære. Jo tidligere, man hjælper, jo lettere er det at rette op på det selvbillede. Det er derfor, jeg har lavet den her app som en forebyggende indsats," forklarer Marie Ulstrup.

Kultur skal vendes Udviklingen af app'en har hun selv finansieret sammen med de to medstiftere af MYiNNERME, Louise Herping Ellegaard og Kasper Løndal. For 39 kroner månedligt kan man abonnere og finde øvelser til at håndtere vrede, mobning, generthed, coronabekymringer og sorg.

Målet er at skabe et sprog for de ting, der kan være svære at tale om.

"Det er en hel perfekthedskultur, der er bygget op, og det tager tid at få vendt. Mange er bange for, at de er de eneste, der har vanskeligheder i deres klasse for eksempel, og så får de ikke talt med nogen om det. Når man først skal til børnepsykolog, så skal man have fri fra skole, og hvad siger man så. Med app'en håber vi, det bliver mindre stigmatiserende at tale om de ting," forklarer hun.

Inddrag dig selv Børnepsykolog Marie Ulstrup har også nogle gode råd til forældre, hvis børn har det svært. Hun mener ikke, det er deres engagement, der fejler noget, men den dybe, personlige snak om følelser kan mangle.

"Man har en slags nærvær ved, at man er praktiske sammen. Forældrene tager med børnene til tennis eller fodbold, men jeg savner, at man rigtig får snakket om, hvordan man har det. Det kan modvirke meget mistrivsel. Man kan hurtigt gå galt i byen, hvis man spørger for meget, så kan man blive en irriterende forælder, så det handler om at finde et fælles sprog. Der kan det være væsentligt at bruge sig selv og fortælle, hvordan man selv synes, det er at være menneske, eller hvordan man havde det, da man var på børnenes alder. Der er behov for at sætte sig bedre ind i barnets verden og tale om fordele og ulemper ved at have det på en bestemt måde, og at man sammen interesserer sig for sårbarhed. Og der er ekstra meget brug for det nu, hvor corona begrænser børnenes udfoldelser," siger hun.

relaterede artikler