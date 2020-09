Børnelæge Bo Chawes fra Herlev og Gentofte Hospital har fået penge til et nyt forskningsprojekt. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Børnelæge får millioner til international forskning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnelæge får millioner til international forskning

Børnelæge får 11 millioner kroner til forskning i astma og adfærdsproblemer

Villabyerne - 14. september 2020 kl. 18:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et af de prestigefyldte Starting Grants fra EU, som nu bidrager til at styrke forskningen i astma og adfærdsproblemer hos børn.

Det er børnelæge Bo Chawes fra Herlev og Gentofte Hospital, der modtager bevillingen og som skal stå i spidsen for et internationalt forskningsprojekt.

Formålet med det kommende forskningsprojekt er at undersøge, hvordan kosttilskud og diæt under graviditeten og i det tidlige liv former barnets metaboliske profil, og hvordan dette er knyttet til astma og neurologisk udvikling.

Astma og adfærdsproblemer, som for eksempel ADHD, er to af de hyppigst forekommende kroniske lidelser i barndommen. På Dansk BørneAstma Center, hvor Bo Chawes er tilknyttet, har man tidligere udført to studier, der har vist, at tilskud af fiskeolie og D-vitamin i graviditeten reducerer risikoen for at udvikle astma samt forbedrer særligt drengebørnenes kognition og accelererer deres motoriske udvikling.

Det kommende projekt vil benytte sig af avancerede analyser, der måler mængden af små molekyler.

Målingerne knyttes sammen med data om moderens og spædbarnets diæt, en vifte af tidlige miljøeksponeringer og genetiske data.

Målet er at identificere biokemiske processer, som har betydning for astma og neurologisk udvikling, og ultimativt at fremme sund lunge- og hjerneudvikling ved hjælp af forebyggende diæt i graviditeten. jk