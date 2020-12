Børnejazz slutter jazzåret i Gentofte Jazzklub

Gentofte Jazzklub er klar med børnejazz for hele familien

Gentofte Jazzklub afholder ikke kun koncerter for de voksne, men - i lighed med sidste års decemberarrangement med Tom McEwan - bliver sidste koncert i år også musikalsk underholdning med fokus på børnene.

Bandmedlemmerne har alle sammen og hver for sig spillet med mange stjernemusikere både fra Danmark og fra udlandet, fra de største scener i store koncerthuse over udenlandske festivaler til skoler og børnehaver.

Den karismatiske musiker Benita Haastrup, der er uddannet på Det Rytmiske Musikkonservatorium, modtog i 1998 Ben Webster-prisen, og har også vundet flere andre priser for sit levende og farverige trommespil. Hun er medlem af kvartetten Sophisticated Ladies, men kan her høres med sin egen trio DrumDrum, der ud over hende selv består af vibrafonisten Kaare Munkholm og bassisten Jens Schou Olsen.