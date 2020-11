Børnehave vil udbrede julehøjtlæsning

jul Op til julen har Steinerbørnehaven Børneøen Bonsai i samarbejde med forlaget Blue Pearl Books fået trykt 1.000 eksemplarer af den berømte svenske julehistorie 'Marias lille æsel' med tilhørende lågejulekalender for at dele et kærligt budskab: