Se billedserie Selvom det kan være koldt, så kan det bestemt være sjovt at gå en tur eller to i løbet af vinterferien. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Børnebiblioteker byder på sjov i vinterferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnebiblioteker byder på sjov i vinterferien

Villabyerne - 13. februar 2021 kl. 09:22 Kontakt redaktionen

Nu hvor turen til varmere eller køligere himmelstrøg er udskudt til næste år, har Gentofte Bibliotekerne lavet et vinterferieprogram til børnefamilier.

Der er dage med temaer som 'Quiz og fold', 'Føl og smag', 'Dyr og natur', 'To ens og Dominomaskiner'. Her kan man altså vælge og vrage, og de fleste af tingene kan tages med i sommerhuset, eller hvor man holder ferie. Om man går en tur på stranden eller i fyrreskoven for at finde ting til følequizzen er hip som hap, skriver Gentofte Bibliotekerne i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Alle dage består af en udendørs og en indendørs aktivitet. Så der er rig mulighed for at få frisk luft og røde kinder eller trække i uldne sokker og hygge i sofaen. Aktiviteterne er suppleret med forslag til bibliotekernes online tjenester, Filmstriben og eReolen. Det eneste, I skal gøre, er at samle familien og supplere med varm kakao."

Nyt tema hver dag Mandag kan man tage på quiz-tur i Øregårdsparken, så får man rørt både kroppen og hjernen. Det er for børn fra otte år, og man skal hente app'en Woop og quizzen 'Smart, Parat Svar'. Det gør man foran Hovedbiblioteket, og så er det over i parken. App'en viser deltagerne posterne og de spørgsmål, man skal besvare. Her skal man stille hjernen ind på børnelitteratur. I dagens program er der også opskrift på, hvordan man folder sin egen 'Nipnapper' med aktiviteter. Endelig er der også et tip til en god quiz-bog på eReolen og en god film på Filmstriben.

Tirsdag er det naturdag - og sjovt for alle fra seks år. Først er der en naturskattejagt, som handler om at finde for eksempel noget blødt, en fjer, en hvid blomst, osv. Man skal huske at tage en pose med eller tage billeder undervejs. Om eftermiddagen er der foredrag om dyr og følelser online med biolog Marie Rubæk. Endelig er der tip til bøger om natur på eReolen.

Onsdag er for alle fra fem år, og det handler om at gætte og følge ting: Find seks til otte ting i naturen omkring jer, læg dem i en kasse med et viskestykke over, og så skal andre gætte, hvad det er. Når I er færdige med det, er det oplagt at hoppe over til en klassisk smage-leg med bind for øjnene.

Der er link til en god familiekogebog på eReolen og en hyggelig film på Fimstriben.

Torsdag er der gåtursbingo, hvor man selv laver bingopladerne og hjemmelavet memory, når man kommer ind i varmen igen. Derudober er der en sjov bog om tvillinger på eReolen og en god film på Filmstriben.

Fredag skal man bygge en domino-maskine. Der er hjælp at hente online. Senere er der lagt op til at bage pandekager og se film om Storm P og hans mærkelige maskiner.

Hele programmet ligger på hjemmesiden genbib.dk. Jk