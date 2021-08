Andreas Weidinger (K), formand for Børneudvalget i Gentofte Kommune mener coronakrise og nedlukning forklarer, at kommunen modtager mange flere underretninger fra psykiatrien om børn og unges mistrivsel end vanligt. Arkivfoto

Børn og unge mistrives: Én type underretninger er fordoblet

Gentofte Kommune har fået lige så mange underretninger om børn og unge fra psykiatrien i første halvdel af 2021, som de plejer at få på et helt år. Coronanedlukningen sætter sine spor, lyder forklaringen

Villabyerne - 25. august 2021

Det var den nye borgmester Michael Fengers (K) absolut største fokuspunkt, da Villabyerne lavede et stort tiltrædelsesinterview med ham; børn og unges trivsel.

Og nye tal fra kommunens kvartalsrapport på børneområdet viser, at det var med god grund.

Mens det samlede antal underretninger, der er henvendelser til kommunen om bekymring for et barns trivsel eller udvikling, er steget en smule, så er der sket en eksplosiv stigning i antallet af underretninger fra psykiatrien. I 1. halvår af 2021 er der kommet flere underretninger, end der var i hele 2019.

Andreas Weidinger (K), der er formand for Børneudvalget, mener, at meget kan forklares med corona.

"Ligesom resten af landet har vores børn og unge levet mere isoleret fra kammerater og har måttet undvære det fysiske fællesskab i skolen og fritidsaktiviteter. Den mistrivsel indgår i mange af underretningerne. Vi regner med, at coronakrisen er den bedste forklaring på udviklingen, da vi ser samme tendens på landsplan," siger han.

Selvom omfanget af mistrivsel hos børn og unge er vokset markant, så kommer det ikke helt uventet for Gentofte Kommune. De har kunnet følge coronanedlukningens konsekvenser og har forsøgt at sætte tidligt ind, forklarer Andreas Weidinger.

"Det ærgerlige svar er, at det havde vi forventet, og derfor har vi jo også sat massivt ind med at øge trivslen for børn og unge her under corona. Skoler, ungdomsuddannelser og fritidsklubber har gjort et meget flot stykke arbejde for at søge at styrke trivslen under corona. Det er svært, men netop fordi det er svært, har vi lavet en massiv indsats i Gentofte Kommune. Vi har bl.a. gratis psykologhjælp til unge, oprettet en telefon med rådgivning til unge og forældre og har intensiveret vores samarbejde med headspace," siger udvalgsformanden.

Systemet virker Andreas Weidinger forklarer, at fremgangsmåden hver gang kommunen modtager en underretning er, at de vurderer behovet indenfor 24 timer og kontakter familien med det samme, hvis det vurderes at være akut. På baggrund af det træffes en beslutning om, at der enten ikke skal ske noget, at der skal laves en tidlig indsats, eller at der skal sættes en børnefaglig undersøgelse i gang.

"Det er vigtigt at huske på, at det ikke er dårligt, at der kommer flere underretninger, hvis der er flere børn og unge i problemer, og det er tilfældet i denne tid," siger Andreas Weidinger.

"Vi vil selvfølgelig gerne have antallet af underretninger ned, men det gøres ved at forebygge og hjælpe de børn og unge, der har behov - ikke ved at ændre på underretningssystemet. "