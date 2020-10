Bøller i delebil skaber uro på Høeghsmindevej

Tidligt torsdag morgen, kl. 03.57, henvendte fire mænd i en Green Mobility-bil på Høeghsmindevej sig til to unge mænd fra lokalområdet og spurgte, om de havde nogen penge på sig. Det afviste de to unge mænd, og der opstod herefter noget tumult, inden de fire mænd kørte fra stedet.

Tirsdag omkring klokken 23 var en anden ung mand fra lokalområdet også blevet antastet af nogle personer kørende i en Green Mobility-bil. Her havde de kørt efter den unge mand på Strandvejen, indtil han havde mulighed for at gemme sig fra dem i en have, oplyser Nordsjællands Politi. jbl