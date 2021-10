Bølgerne går højt i debatten om ny svømmehal

Se billedserie Debatten om placeringen af Gentoftes nye svømmebaner fortsætter. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Næstformand for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Jesper Marcus (K), vil ikke afskære fremtidige sportsbehov ved at bruge pladsen ved Gentofte Sportspark til en ny svømmehal. Imens bliver planerne for udvidelsen afKildeskovshallen ivrigt diskuteret på Facebook, hvor lokalpolitikerne har bidt sig fast i debatten

Bølgerne går højt på Facebook, hvor politikere og borgere fortsat diskuterer placeringen af kommunens nye svømmebaner.

22. juni 2020 besluttede kommunalbestyrelsen enstemmigt at godkende budgettet for en udvidelse af Kildeskovshallen med et 25 meter bassin og et varmtvandsbassin til 120 millioner kroner.

Men i august 2021 brød borgergruppen 'Ny svømmehal i Gentofte' frem på Facebook og argumenterede for at bygge en ny svømmehal i Gentofte Sportspark med plads til et 50 meter bassin og to varmtvandsbassiner.

Og med offentliggørelsen den 7. september af rapporten fra rådgivningsfirmaet Niras, som i 2018 havde analyseret fordele og ulemper ved placering af en svømmehal henholdsvis i Gentofte Sportspark og ved Kildeskovshallen, fik balladen ny næring.

Her lød konklusionen nemlig, at et nyt anlæg i Gentofte Sportspark vil give den største kapacitetsmæssige gevinst for Gentofte Kommune og for brugerne i forhold til investering. Foreninger og brugere af Kildeskovshallen var også blevet inddraget i rapportens undersøgelse, og her svarede hver tredje, at de specifikt ønskede et 50 meter bassin.

Den rapport fik bestemt ikke bølgerne til at flade ud på Facebook, hvor flere har tilsluttet sig kritikken af politikernes beslutning om at holde fast i en udvidelse af Kildeskovshallen med et 25 meter bassin og et varmtvandsbassin.

Den bedste beslutning Jesper Marcus (K), næstformand i Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, holder fast i beslutningen om, at udvidelsen af Kildeskovshallen er den bedste løsning i forhold til både synergien og driftsudgifterne.

"Når vi lægger det sammen, så bliver omkostningerne meget mindre. F.eks. skal Kildeskovshallen formodentlig kun bruge én ekstra livredder i den ekstra fløj, hvorimod i Gentofte Sportspark skal der i hvert fald bruges to livreddere, og det skal du gange med 360 dage om året. Og så skal du også gange ekstra udgifter til anlæg, vand og varme med. Det er rigtigt, at foreninger og klubber har deres egne livreddere med, men de er ikke til stede i hele åbningstiden. I opgaveudvalgets nye anbefalinger er det synligt, hvordan kapaciteten med udvidelsen af Kildeskovshallen udnyttes på de forskellige tidspunkter af dagen til fordel for både klubber og publikum," siger han.

Opgaveudvalgets anbefalinger blev præsenteret under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde 27. september og er blevet sendt til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen mandag 25. oktober.

Fremtidige sportsbehov Kildeskovshallen afholdt stævne i weekenden 10.-12 september, hvor flere tilskuere måtte heppe på deltagerne uden for hallen på grund af pladsmangel. Næstformanden var selv til stede, da han holdt åbningstalen.

"Hallen har kunnet favne stævner indtil nu. Det er første gang, at den type stævne blev afholdt. Men vi bygger ikke svømmehaller for at holde et europamesterskab og et verdensmesterskab. Vi bygger svømmehaller for Gentoftes borgere," siger Jesper Marcus.

På Facebook har han sammen med sin partikollega Andreas Weidinger (K) skrevet, at "hvis pladsen bruges i sportsparken, mister vi muligheden for at anvende den til fremtidige sportsbehov."

Hvad er det for nogle sportsbehov?

"Vi kan kun bruge jorden én gang. Ved Kildeskovshallen er en udvidelsen af svømmehallen det eneste, som vi kan få lov til. Mens pladsen ved Gentofte Sportspark kan bruges til andre fremtidige sportsbehov. Det er ikke fordi, at vi har besluttet noget konkret, men der er masser af foreninger og klubber, der har ønsker om flere faciliteter, samtidig kommer der hele tiden nye sportsgrene til. Vi vil ikke afskære fremtidige sportsbehov ved at bruge pladsen til en ny svømmehal," siger Jesper Marcus.

Næstformanden anerkender, at der er en meget aktiv borgergruppe, som ikke har følt sig hørt, men understreger, at et opgaveudvalg, foreninger og brugere er blevet inddraget i processen. Og i den nærmeste fremtid er der planlagt borgermøder og borgerhøringer.

Vil placeringen af svømmehallen kunne ændre sig undervejs?

"Det forestiller jeg mig ikke bliver ændret. Vi mener, at det er den fornuftige beslutning, som er blevet taget. Men dermed ikke sagt, at der kan komme nogle benspænd på vejen, inden man kommer til byggeprocessen, som skal undersøges, såsom jordbundsundersøgelser," siger Jesper Marcus.

Så er borgermøder og borgerhøringer bare ren proforma?

"Det er ikke proforma. Vi vil altid lytte og se, om der er nogle ting, som vi skal være særligt opmærksomme på. Det, som har været det svære i den her proces, er, at vi skulle få de ydre rammer godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen, inden vi kunne gå videre," siger Jesper Marcus.

Beslutningen er truffet Jesper Marcus undrer sig over, at Radikale Venstres Kristine Kryger har ændret mening siden budgetvedtagelsen 22. juni 2020. Det er han ikke alene om.

På Facebook gik bølgerne højt mellem Brigitta V. Rick (SF) og Kristine Kryger (R) efter Brigitta V. Rick henviste til, at Radikale Venstre havde godkendt budgettet til udvidelsen af Kildeskovshallen.

"SF var det eneste parti i 2018, der syntes, at svømmehallen skulle ligge ved Gentofte Sportspark. Det er fortid, men hvis du ikke forstår, at budgettet og status på dette også vedrører svømmehallen i Kildeskovshallen, så forklarer det, hvorfor du og de Radikale tror, at beslutningen ikke er truffet," skrev Brigitta V. Rick i en tråd henvendt til Kristine Kryger.

Men Kristine Kryger mener ikke, at der bør sættes to streger under den endelige løsning, før borgerne er blevet hørt, fortæller hun til Villabyerne.

"Den politiske proces har i bagklogskabens lys ikke været optimal i denne sag," siger Kristine Kryger.

Søndag aften på Facebook skrev du et indlæg om, at forudsætningerne kan være ændret og ny viden kan være fremkommet, fra man starter arbejdet med mulige løsninger, til man endeligt skal træffe beslutningen. Hvad har du fået af ny viden, som rapporten ikke belyste, og som du ikke kendte til, da du stemte ja til beslutningen?

"Rapporten er fra 2018, men grundvandsspejlet kan i mellemtiden have ændret sig, og jeg ved ikke, hvor højt grundvandet står på grunden. Det har stor indflydelse på den fredede skov ved siden af, men også for mulige skader på de omkringliggende huse. Kan vi få en garanti for, at prisen ikke bliver højere end 120 mio. kr. Det er jeg ikke sikker på," siger hun.

Hvad har ændret sig, siden du stemte ja til budgettet?

"Jeg anerkender, at jeg har været med til at gå ned ad en beslutningsvej. Dengang spurgte jeg til, hvor meget borgerne var taget i ed, og der tog jeg det for givet, at de var blevet hørt. Men nu har flere borgere kontaktet mig, som hverken føler sig inddraget og hørt. Og det er også bekymrende, at jeg måtte bede om, at rapporten fra Niras blev gjort offentlig. Vi skulle have haft en mere åben proces. Jeg appellerer til, at der bliver en rigtig høring, hvor alle bliver inddraget og lyttet til de indspark, som kommer nu," siger Kristine Kryger.

Hvad kan nå at ændre sig ved kommende borgermøder og høringer, hvis budgettet er blevet vedtaget?

"Jeg vil være ked af det, hvis det bare er ren proforma. Jeg har en opfordring til mine politiske kollegaer om at se det med åbne øjne og revurdere. Vi skal tænke os rigtig grundigt om, inden vi bygger et 25 meter bassin, som vi allerede ved nu, ikke kan løse den efterspørgsel, som der er på et 50 meter bassin," siger hun.

Men i rapporten stod der, at hver tredje efterspurgte en svømmehal med et 50 meter bassin. Hvorfor stemte du ja?

"Jeg havde ikke læst rapporten grundigt, da jeg vedtog budgettet til et 25 meter bassin. Det beklager jeg. Men jeg synes, at vi skal se på den glæde, det giver borgerne at bygge et 50 meter bassin, og de ekstra indtægter, og hvor meget dyrere og mere besværligt, det kan blive med jordbundsforholdene ved Kildeskovshallen og de mulige sætningsskader i de omkringliggende huse. Det er også en vigtig del af regnestykket," siger Kristine Kryger.