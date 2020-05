Se billedserie De, der har opsat plasticstolene, kommer her ikke længere fast, vurderer Martin Justesen under patruljen. Foto: Gry Brøndum

Bliver der solgt hash og narko ved Vangede Station?

Efter kontakt til en lokal borger ved Vangede Station har Villabyerne sat sig for at hjælpe. Områdebetjent Martin Justesen tager os bogstaveligt talt med ned i Gentoftes undergrund til en snak om rygerklubber, kokainfund og prostitution i en af kommunens ungdomsboliger

Villabyerne - 23. maj 2020

Hvad gør du, hvis du oplever mistænkelig aktivitet i nabolaget? Villabyerne er blevet kontaktet af en borger, der tror, at der foregår salg med hash og stoffer ved Vangede Station, så vi er taget med politiet på tryghedspatrulje for at se, hvad der sker lige nu i de mere lovløse nicher og sprækker af kommunen

Af Gry Brøndum

Beboere ved Vangede Station oplever en lille håndfuld unge mennesker med kasketter trukket ned for ansigtet. De unge er kommet og gået bag et hegn ned til banelegemet, hvor de i en lille grøn niche har stillet plasticstole og lagt en presenning til våde dage.

"Der var en livlig trafik sidste sommer," fortæller borgeren, der bor i Lægehuset ved stationen og flere gange i år har taget kontakt til Villabyerne: "Og nu begynder det igen," lyder det i en besked fulgt op af et billede af skjulet, som vedkommende mener er et udsalg af joints og stoffer.

Villabyerne kender afsenderens identitet, men har valgt at respektere, at borgeren ikke ønsker at få sit navn frem.

I stedet har vi kontaktet områdebetjent Martin Justesen, der gerne vil med ned og se, hvad der sker ved stationen.

Martin Justesen har været i forebyggelsen hos Nordsjællands Politi på Ørnegårdsvej i 13 år, og han er nysgerrig efter at se, om det er en gammel udestue for rygere, der måske kan være genopstået nede ved jernbanen.

"Tilbage i 2008 var der en gruppe, der havde lavet en hashklub ved stationen," fortæller han: "De havde stillet Chesterfield-sofaer og lagt ægte tæpper ned i et skjult aflukke ved banen. Kommunen kom ud med en stor bull­dozer, og så havde vi i SSP-indsatsen en stor oprydningsopgave," fortæller han og henviser til de børn og unge fra nærliggende skoler, som politiet kom i kontakt med i forbindelse med rydningen af "klubben".

Kirkegårds-ryger I Gentofte Kommune foregår det meste salg af hash og hårde stoffer ifølge politiet i og omkring de boligområder, kommunen anviser socialt udsatte til, fordi der her bor en del af kommunens misbrugere.

Politiet ved godt, at der også er unge, der mødes og ryger hash på et sted som Ordrup Kirkegård i Charlottenlund, men generelt set bor de fleste rygere og stofmisbrugere i og omkring boligområder som Stolpehøj, Stolpegårdsvej i Vangede, Det Gule Palæ på Ordrup Jagtvej, Jægervangen ved Ermelundsvej og Broholms Allé ved Ordrup Station.

"Kommunen har for nylig ansat to boligsociale medarbejdere til at højne trygheden i de her områder - og dem har jeg et rigtig godt samarbejde med," siger Martin Justesen.

Martin Justesen parkerer politibilen på p-pladsen ved Vangede Station, og vi går ud for at finde den utrygge borger. Hun får hurtigt øje på Martin i uniformen: "Det er lige en sag for mig, det her," siger han med et stort smil.

Vi går alle tre rundt om etageejendommen Lægehuset ved stationen og ind i gården. Bag et hegn, der afgrænser gården fra baneterrænet, finder vi plasticstolene:

"Det ser meget forladt ud," konstaterer områdebetjenten, og det er da også et andet sted, borgeren er begyndt at se de unge rødder, som hun og naboerne mistænker for at have gang i salg af stoffer og joints:

"De har bemærket, at de bliver filmet og at vi holder øje med dem. Men det skaber utryghed, at de er her. Vi har en del ældre, der bor her, og de er rigtig kede af det," fortæller hun.

Hun har kontaktet politiet om sagen før. Også SSP-samarbejdet har været ude og kigge efter de unge, men foreløbig har det ikke ændret noget:

"Politiet meddelte, at de ville sende os et brev i e-boks, hvis de ikke gik videre med det, men vi har ikke hørt noget fra dem," siger hun.

"I skal bare ringe direkte til mig, hvis I ser noget igen," siger Martin Justesen og giver den bekymrede borger sit telefonnummer: "Det er præcis det, jeg er ansat til at tage mig af."

Den grønne korridor Borgeren viser os ned til legehuset i den anden ende af gården, hvor man kan komme op over hegnet og ind til togbanen:

"De er også blevet set her nede ved vores lille legehus, hvor de springer op og kravler over," fortæller hun.

"Det er lige derinde, det var galt sidst," siger Martin Justesen: "Så vi må over og se, om rygerstuen er genopstået herinde bag hegnet."

Vi går op til stationen og lige ved siden af Antikvariatet, kravler vi over den låste låge for at gå ned ad en metaltrappe, der fører til en mærkelig forsømt korridor mellem gårdhegnet og stationsbygningen.

Cykelkirkegård Hernede er der fri adgang til en skrænt lige ned til togbanerne under broen. Der ligger flere skrællede cykler og flyder.

BRUG FOR EN BETJENT? Sådan får du kontakt til områdebetjenten i Gentofte Martin Justesen



Oplever du mistænkelig aktivitet, som kræver en indsats fra politiet. Kontakt Nordsjællands Politi Station Syd på Ørnegårdsvej via telefon 114 og spørg efter områdebetjenten. Ukrudt og graffiti blander sig i det lille udendørs indelukke, som ikke bærer præg af, at nogen holder til her.

Godt nok hører vi fra én af de forretningsdrivende tæt ved, at der er unge drenge af både dansk og udenlandsk herkomst, som hopper over og render derned. Men nogen decideret rygerklub er der altså ikke skyggen af, mener områdebetjenten, der gerne så Park & Vej eller Banedanmark rydde lidt op i nichen, hvorfra cykler åbenbart bliver smidt direkte ned på togskinnerne.

Patruljen er overstået, og der er ikke umiddelbart så meget at gå videre med, men Martin Justesen har fået uddelt sit nummer til flere af de lokale, som vil tage kontakt, hvis de ser og hører noget igen.

"For en politimand som mig, så er denne her del af jobbet, hvor jeg kommer ud og taler med borgerne noget af det, jeg elsker mest," siger Martin Justesen, som ikke kan skjule sin særlige kærlighed til Vangede som bydel:

"Der er noget Dan Turèllsk over det her kvarter. Folk taler mere med hinanden og er enormt søde," siger han, efter at vi har kørt lidt omkring og talt om de unge, der kom i det fatale slagsmål på parkeringspladsen ved skaterparken:

"Vi kendte den ene gruppering fra SSP-arbejdet, siger han: "De er ikke kriminelle. Den slåskamp havde intet med hashsalg og narko at gøre."

Vi kører ned forbi nogle af kommunens boliger ved Busses Skole og hilser på nogle af beboerne.

På vejen retur mod stationen ruller områdebetjent Martin Justesen vinduet ned og råber "Hej" til en mand i kørestol med et par guldøl i sin trådkurv tæt ved Café Cafeen, hvor flere af de unge fra parkeringspladsslagsmålet hang ud før coronakrisen:

"Vi kan godt mærke, at der har været lidt corona-kuller hos de unge, som i forvejen har det svært derhjemme og driver rundt. Hvor skal de gå hen, når alt er lukket?" siger betjenten.

Prostitution i Vandtårnet På vejen ned til stationen kører vi forbi nogle af de steder, hvor politiet har skærpet opmærksomhed, fordi naboerne ringer til dem om mistænkelige aktiviteter i ungdomsboligerne i Gentofte Vandtårn.

Martin Justesen peger ud af bilruden, mens politiradioen efterlyser en sort Mercedes uden nummerplader:

"Vi får mange tip fra beboerne i det her område, og vi har også for nylig været ude og se på noget hashsalg her fra én af lejlighederne," fortæller han:

"Vi har også haft fokus på en lejlighed for fire måneders tid siden, hvor vi havde begrundet mistanke om, at der var prostitution."

"Vi blev kaldt ud og så fandt vi to unge piger i 17-18 års alderen fra Vestegnen, der var helt væk på stoffer, og som var blevet lejet ud," siger han.

Så blev der ryddet op, men der var ikke baggrund for en straffesag:

"De blev sendt hjem," siger Martin Justesen om pigerne. "Og sagen blev videregivet til Socialforvaltningen på Vestegnen."

Vi kører ind på stationen og aftaler at holde kontakten ved lige. Et par uger efter bliver et par gutter i 20'erne taget for narkobesiddelse i Ungdomsboligerne lige ved politistationen.

Stor kokainfangst Det er en tilfældighed, at politiet fanger dem, fortæller Martin Justesen på telefonen:

"De er dernede i et andet ærinde og banker på. Gutterne smider i panik en pakke ud af vinduet, så da politiet efter besøget står nedenfor, kommer den ene fyr ned for at hente pakken, og det ser de selvfølgelig. Det viser sig at være kokain. De finder en pakke mere i lejligheden. 200 gram i alt."

Vel vidende, at et gram kokain kan sælges for omkring 500 kroner, er politiet ikke i tvivl om, at de unge mænd må have haft planer om videresalg.

"Den ene var en lokal narkoman og den anden en af politiet kendt kriminel fra Lyngby," fortæller Martin Justesen.

Begge er nu varetægtsfængslet, mens politiet er i gang med efterforskningen af de kriminelles netværk, og hvordan det dyre pulver er endt i kommunens mere lovløse nicher og sprækker:

"Når vi afdækker en sag med 200 gram kokain, så viser det jo, at vi også i Gentofte har problemer med hårdere stoffer," siger områdebetjent Martin Justesen:

"De er bare langt fra så synlige som hashproblemerne, som jeg jo hurtigt kan spotte bare ved at gå en tur i de føromtalte boligområder."