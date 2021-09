Du kan komme med på en skovvandring og høre mere om de nye principper bag de danske statsskove. Hvor man f.eks. lader væltede træer ligge. Foto: Naturstyrtelsen

Bliv klogere på skovenes fremtid: Urskoven tager form

Naturstyrelsen inviterer til samtaler til fods om de skove, der er udpeget til urørte skove

Villabyerne - 03. september 2021

De danske skove er gennem mere end 200 år drevet med det formål at producere gavntræ til f.eks. møbler og huse. Nu har regeringen besluttet, at en række statsskove fremover skal forvaltes med det formål at øge biodiversiteten og samtidig give gode muligheder for friluftslivet.

Det betyder store ændringer for både skovenes funktion og udseende, for træerne skal på sigt ikke længere stå tæt og på rad og række.

Som skovgæst vil du derfor opleve nye tiltag, hvis formål er at skabe de bedst mulige rammer for fåtallige og truede arter og for udvikling af urskovsagtige tilstande.

I de første år skal der foretages omfattende naturgenopretning ved bl.a. at give mere plads til hjemlige arter, ved at fjerne fremmede træarter, ved at genskabe søer og vandhuller - kort sagt ved at skabe variation.

Skovene skal derefter være urørte forstået på den måde, at der ikke fældes træer, som skal sælges. Fældes der træer, vil det være for at gavne biodiversiteten eller for at højne sikkerheden på offentlige veje eller ved f.eks. shelters inde i skovene.

En række skove er netop udpeget til at blive urørte for at sikre og forbedre biodiversiteten - altså den biologiske mangfoldighed.

"Udpegningen som urørte sove betyder, at træproduktionen stopper for at give bedre vilkår for biodiversiteten. Oplevelserne i skovene vil blive mere mangfoldige. I de nuværende produktionsskove vokser ens træarter i samme alder, mens der på sigt i de urørte skove vil der vokse mange forskellige træarter i mange forskellige aldre side om side. Træerne vil ikke blive fældet, men vil få lov at stå til de falder om. I de gamle træer vil svampe, insekter og hulrugende fugle få nye levesteder. Skovene vil selvfølgelig fortsat være attraktive rekreative områder med muligheder for oplevelser og motion," fortæller skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Giv dit besyv med Naturstyrelsen inviterer derfor alle interesserede til en række møder, hvor der vil blive fortalt om fremtiden for de skove, der er udpeget til urørte skove.

Formålet med møderne er at informere om processen og fremtiden for skovene.

Møderne vil finde sted som en skovtur/ekskursion til fods. Input og dialog med deltagerne vil efterfølgende indgå i planlægning af den fremtidige forvaltning.

Alle er velkomne til at deltage på en lille tur rundt i skoven, hvor Naturstyrelsen vil vise eksempler på den nuværende forvaltning og hvordan skoven kan få mulighed for at udvikle sig naturligt, når den bliver urørt skov.

I Gentofte vil der være møde den 8. september klokken 17. Mødestedet er P-pladsen ved den gamle akvariebygning. jbl