Bliv klogere på krudt og kanoner: Høje brag i tusmørket på Garderhøjfortet

Hvis barnet eller barnebarnet - eller for den sags skyld du selv - er vild med krudt og kugler og høje brag, byder Garderhøjfortet i Gentofte på en kanon-oplevelse mandag 10. august.

Fortet har inviteret foreningen 'Aktive kanonérer' til at komme og demonstrere deres mange forskellige kanoner, og det går ikke stille for sig, lover fortet i en pressemeddelelse.

Oven i det får man en sjælden lejlighed for at opleve fortets to-kanon blive affyret i tusmørke.

Det er efterhånden blevet en tradition, at Garderhøjfortet holder 'kanon-aften' i slutningen af sommerferien.

God plads udenfor

Her gives der fuld gas med affyring af en hel stribe kanoner, så gæsterne kan opleve forskellen på kanonerne samtidig med, at de bliver klogere på våben og krudthistorien.