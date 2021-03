Bliv klogere på krop, selvværd og selvbillede

"Vi lever i en tid med et stort fokus på kroppen. Til tider kan opmærksomheden på kroppen blive svær og udfordre både selvværd og selvbilleder for unge, men hvordan kan kroppen være andet end et hylster, vi poster på Instagram? Er vores sociale liv i virkeligheden tæt forbundet til vores krop, kropslige adfærd og kropslige selvværd? I foredraget vil jeg tale om, hvordan vi forstår og bruger kroppen i 2021, og jeg vil også komme ind på, hvilke store muligheder vi har, når vi ikke adskiller krop og ånd, men i stedet forstår dem som forbundne," fortæller Ida Nielsen Langendorf i en pressemeddelelse fra Dyssegårdskirken, som står for arrangementet.