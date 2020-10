Bliv klog på det amerikanske valg

"Amerikanske præsidentvalg er altid vigtige politiske begivenheder, men det kommende valg i november synes alligevel at være i en klasse for sig. Politisk er USA et særdeles splittet land, og præsident Trump er blevet en katalysator for denne splittelse. Man kan nærmest få indtryk af, at amerikanerne - også i deres syn på ham - lever i to paralleluniverser. Spørger man indbyggerne i det største af disse, befinder nationen sig i en af sine mørkeste perioder nogensinde, og et genvalg af Donald Trump til præsidentposten vil gøre uoprettelig skade på det amerikanske demokrati og på USA's rolle i verden. For denne del af den amerikanske befolkning er valget i november 2020 derfor intet mindre end en skæbnestund. I dette foredrag kortlægger Niels Bjerre-Poulsen de politiske strømninger i USA og det valg, amerikanerne nu står overfor."