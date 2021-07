Bliv inspireret af Pettersons inspiration Biblioteket anbefaler Per Pettersons 'Månen over porten'

Se billedserie Den norske forfatter Per Petterson fik sit store internationale gennembrud med ?Ud og stjæle heste?. Pressefoto

Villabyerne - 16. juli 2021 kl. 16:41 Af Signe Langtved Pallisgaard litteraturkonsulent, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

anbefaling "Fandens også, Ray er død, det er fortvivlende. Hvad gør vi nu? Det var blevet sent på aftenen og helt mørkt omkring os. Vi hørte hans to heste pruste i indhegningen ude til venstre et sted, men vi kunne ikke se dem. Kun gløden på cigaretterne lyste, og en lampe i et vindue et stykke væk. Heldigvis forsøgte jeg ikke at svare. Det ville være blevet dumt, ligegyldigt hvad jeg sagde. Men jeg var en heldig mand der fik lov til at være til stede hvor sådan et spørgsmål kunne stilles, og det virkede som den naturligste ting i verden at sige."

'Månen over porten' er en samling litterære og personlige tekster om det at læse og det at blive og være forfatter.

Smittende glæde

Med en smittende læseglæde fortæller Per Petterson om sine egne inspirationskilder og favoritter, lige fra Ernest Hemingway, Karen Blixen, Raymond Carver og Aksel Sandemose til Kjell Askildsen. Samtidig får vi historien om hvordan Petterson selv blev forfatter og en nøgle til hans forfatterskab og hans måde at skrive på.

Når man læser 'Månen over porten - litterært og personligt', fyldes man af samme andægtige fornemmelse, som forfatteren selv udviser over for sine egne litterære helte.

Man får en uafrystelig følelse af, at man er heldig, eller ligefrem udvalgt, at være til stede, hvor sådan en bog får lov at tale.

Det virker som det mest naturlige i verden for Petterson at skrive disse tekster. Han øser så generøst af sine egne læseoplevelser, at man får lyst til at styrte direkte hen til hylderne på et bibliotek.

Beskedent selvportræt

At bogen samtidig antager form af et beskedent, men nuanceret selvportræt, gør den helt sublim.

Hør engang hvordan han opfatter forfattergerningen: "Det føltes som om det handlede om livet, og det gjorde det jo også".

Per Petterson

Den norske forfatter Per Petterson (f. 1952 i Oslo) fik sit store internationale gennembrud med 'Ud og stjæle heste', der er oversat til 45 sprog og solgt i en million eksemplarer, og i 2007 indbragte forfatteren IMPAC-prisen, verdens største litteraturpris for en enkelt bog.

I 2009 modtog han Nordisk Råds Litteraturpris for romanen 'Jeg forbander tidens flod'.