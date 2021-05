Birte var med til at udrydde smitsom virussygdom: Nu vil hun sikre coronavacciner til verdens fattigste

Se billedserie Birte Holm Sørensen har taget initiativ til get1give1worldwide.org, en hjemmeside, hvor kan man donere penge, der sikrer vacciner til lav- og mellemindkomstlande. Foto: Joachim Christensen

Birte Holm Sørensen fra Hellerup har været med til at vaccinere verdens fattigste mod kopper og polio. Nu står hun bag initiativ, der skal sikre coronavacciner til udviklingslande

27. maj 2021

På støvede, nordindiske landeveje i regionen Uttar Pradesh kører den danske børnelæge Birte Holm Sørensen fra landsby til landsby. Her er hun med til at tjekke og sikre, at alle er blevet vaccineret mod en stærkt smitsom virussygdom.

Året er 1975, og Birte Holm Sørensen ser og rører ved de sidste tilfælde af smittede med kopper i Indien.

Da hun et par år senere arbejder for det kenyanske sundhedssystem er der igen brug for hendes ekspertise.

Her frygter man, at nomadefolk, der vandrer mellem Somalia, Etiopien og Kenya, kan være blandt de sidste bærere af sygdommen, der ellers er tæt på udryddet verden over.

"Fem-seks gange bliver jeg fløjet ud i sandørkenen til somali-nomader med feber og udslæt, for jeg havde erfaring med kopper. Det havde de kenyanske læger ikke. Heldigvis var det mæslinger eller skoldkopper, de var ramt af," fortæller hun her 40 år senere.

En omfattende vaccinationsudrulning over hele verden lykkedes med at slå sygdommen ned, og i 1980 blev kopper erklæret for udryddet af Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Vi må gøre noget Gennem hele sin karriere har Birte Holm Sørensen beskæftiget sig med folkesundhed og ulandsbistand og spillet en stor rolle i forskellige vaccinationsprogrammer.

Hun har arbejdet for Danida, Udenrigsministeriet og Verdensbanken, deltaget i at udrydde polio i flere lande, blandt andet i Nigeria, hvor Boko Haram ikke tillod sundhedspersonale at komme i landsbyerne for at give børnene poliodråber, og i dag har hun sit eget konsulentfirma, hvor hun for nylig har udfærdiget lånedokumenter for Mongoliet, der skal låne penge af Verdensbanken til udrulning af Covid-vacciner.

Fra sit hjem i Hellerup kan Birte Holm Sørensen se historien gentage sig.

Verdens fattigste lande er dårligst stillet i kampen mod en svær epidemi, og de rigeste har på forudsigelig vis haft en 'vi skal have'-mentalitet og har bestilt op til ni gange så mange vacciner som de har borgere, mener hun.

"Det er trist. Det har været min karriere og mit liv, så det ligger mig meget på sinde. Det hjælper os ikke, for corona fortsætter, og vi får ingen ende på det, før alle er vaccineret. Vi er én verden, vi kan ikke sætte mure op. Vi må være realistiske," siger hun.

Derfor har hun sammen med tre amerikanske og to britiske kolleger taget initiativ til en indsamling med navnet Get1Give1 Worldwide. Få en, giv en.

"Vi tror på, folk er taknemmelige over at blive vaccineret og vil være villige til at give en skærv. Hvis ikke af empati, så af egeninteresse," siger hun med et håbefuldt smil.

Tanken er, som navnet antyder, at mange vil fejre deres eget vaccinationsstik med at donere eksempelvis syv dollars, cirka prisen på én vaccinedosis.

Pengene går direkte til organisationen Covax, der står for at sikre lige adgang til vacciner for lav- og mellemindkomstlande. Det sker i regi af WHO og GAVI.

"Landene er bedre stillet ved at få vacciner fra et centralt sted end som gaver af visse lande. 'There is no such thing as a free lunch'," lyder det fra den erfarne børnelæge.

Folk dør som fluer Mens der i Danmark og de fleste vestlige lande er nogenlunde styr på coronapandemien - ikke mindst i takt med udrulningen af vacciner, der har medført stejlt faldende smittetal i lande som Israel, Storbritannien og USA, står flere u-lande over for deres værste tid netop nu.

I sin avis kan Birte Holm Sørensen læse om, at corona hærger i Nepal, der har brug for hjælp, og i Indien er dødstallene katastrofale. Fra sin tid i verdens næstfolkerigeste land har hun stadig venner og bekendte, der kan fortælle grusomme historier.

"Der er lande, hvor folk dør som fluer i alle samfundslag. Jeg har en indisk bekendt, der fortæller, at fem af hendes mands golfvenner er døde indenfor meget kort tid. De prøver forgæves at skaffe medicin, ilt og senge," siger hun.

Der har været eksempler på i særklasse dårlig håndtering af corona i både Indien, Brasilien og andre hårdt ramte lande, men det kan den almindelige borger jo ikke gøre for, påpeger Birte Holm Sørensen.

Hun understreger, at de multinationale banker har sat store pengebeløb af, så udviklingslande kan få hjælp til at sætte behandling, forebyggelse og vaccination i system. Men de mangler vaccinerne.

Hun håber derfor, at almindelige borgere vil hjælpe ved at donere til indsamlingen på hjemmesiden get1give1worldwide.org.