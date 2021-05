Anders Walter og Kim Magnusson, da de vandt en Oscar i 2014 for kortfilmen ?Helium?. Sidstnævnte kan du møde i Gentofte Kino til en særlig Oscar-aften.Privatfoto

Biografer er genåbnet: Inviterer til Oscar-fest

Efter en lang og hård nedlukning åbner Gentoftes to biografer igen. Det fejrer de begge med særarrangementer

Vi har set det på tv masser af gange. Dygtige skuespillere og blændende instruktører hæver den gyldne Oscar-statuette som vindere af den prestigefyldte filmpris.

Senest har Thomas Vinterberg sejret i kategorien 'bedste internationale film' med sin film 'Druk'. Men hvordan er det egentligt at kunne løfte en Oscar og er den virkelig så tung, som de siger?

Nu har du chancen for at løfte en ægte Oscar over hovedet, når Gentofte Kino slår dørene op for Oscar-fest lørdag den 8. maj kl. 20.

Her medbringer den danske stjerneproducent Kim Magnussen en af sine to statuetter til biografen. Kim Magnussen sender Oscaren rundt i salen, så alle kan føle tyngden af glæde. Han har vundet hele to gange. Første gang med filmen 'Valgaften' instrueret af Anders Thomas Jensen, og senest i 2014 for kortfilmen 'Helium', instrueret af Anders Walter.

Magnussen vil fortælle om hele postyret omkring Oscar-uddelingen og hvad det betyder at kunne hjemtage prisen. Derefter vises den 22 minutter lange kortfilm 'Helium', før biografen blænder op for en visning af 'Druk'. Der serveres også et glas bobler til alle, så der er lagt op til ægte Oscar-stemning i salen.

Mød holdet bag filmen I Gentoftes anden biograf, Moviehouse Hellerup, genåbner de også efter en lang og træls vinter med lukkede sale.

Lørdag har Moviehouse snigpremiere på 'Wrath of Man', Guy Ritchies nye film med Jason Statham i hovedrollen. Gæsterne bydes på en frisk øl fra Royal til forestillingen kl. 21.

Weekenden har også godter til børnene. Her kan man bl.a. hygge sig med den musikalske animationsfilm 'Knudsen og Ludvigsen og det store dyr', en fornøjelig norsk film om to glade gutter, der bor i en togtunnel - indtil et meget stort dyr kommer på uventet besøg.

