Michael Obel fotograferet i MovieHouse Hellerup. PR-foto Foto: DAN MOLLER

Send til din ven. X Artiklen: Biografejer og filmproducent Michael Obel fylder rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biografejer og filmproducent Michael Obel fylder rundt

På grundlovsdag den 5. juni kan Michael Obel fejre sin 60-års fødselsdag

Villabyerne - 05. juni 2020 kl. 06:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Michael Obel begyndte karrieren som operatør i faderens biograf i Thisted. Efter gymnasiet og et ikke færdiggjort stud.scient.oecon-studie i Århus, flyttede Michael Obel til København og blev ansat ca. 10 år hos Balling, Bahs og Jordan på Nordisk Film Studier i Valby.

I tre af årene arbejdede Michael Obel under Hans Morten Rubin og Peter Herforth i Nordisk Film og TV, hvor han producerede og billedmixede TV-liveshows og programmer for Weekend TV.

Han indledte en selvstændig producentvirksomhed med Thura Film A/S fra 1991 og startede sin egen biografvirksomhed, Helsingør Cinema Center, i 1997, der efterfølgende blev udvidet med Hjørring Biocenter og Panorama Biografer i Slagelse.

Michael Obel har været adm. direktør for CinemaxX i nyetablerede biografer i København, Odense og Århus, og i december 2018 etablerede han den første MovieHouse-biograf i Hellerup, der siden er blevet udvidet med en biograf i Ringsted.

Michael Obel boede i Los Angeles og London i tre år fra 1996-1999. Han har bl.a. produceret Ole Bornedals 'Nattevagten' og den efterfølgende Hollywood-version for Miramax/Disney.

Som producent står han også bag bl.a. 'Min søsters børn'-serien, Bille Augusts 'En sang for Martin', samt Lone Scherfigs 'Når mor kommer hjem'.

Bar Ballings taske Michael Obel har været med på mere end 40 film og seks TV-serier, hvor i blandt kan nævnes jobbet som runner på Matador og producent på 'Juletestamentet' og 'Charlott og Charlotte'.

I forbindelse med Matador var hans opgave bl.a. at køre skuespillere som Ghita Nørby og Arthur Jensen til og fra optagelserne. Og hver morgen var det ham, der bar Erik Ballings taske op på hans kontor, når han mødte på arbejde. Senere blev han tildelt æren at være med til at bære Ballings kiste ved hans begravelse.

Michael Obel har siddet i Det Danske Filminstituts bestyrelse, han er medlem af Det Europæiske Filmakademi og har endvidere siddet i Producentforningens bestyrelse. I 2018 blev han medlem af den daværende regerings 'Vækstteam for kreative erhverv'.

Michael Obel blev i 2008 udpeget af kulturministeren til en bestyrelsespost i Københavns Teater, og i marts 1997 modtog han den danske Natfilmfestival-pris for at være "en modig og visionær formidler, der har gjort en særlig indsats for den kunstneriske film i Danmark."

Han vandt en Prix Italia for 'Charlott og Charlotte' og for 'Den serbiske dansker' og har også været nomineret ved Sundance Film Festival 1995 for 'Nattevagten' og i 2007 for 'Kærlighed på film'.

Fik drømmen opfyldt Michael Obel siger selv, at han gik ind i sit første biografprojekt, fordi han havde en drøm om at trække sig tilbage som billetkontrollør i egen biograf.

"Det var i Helsingør, og her opførte vi den første nybyggede biograf i Danmark efter måske 20 års stilstand for nybyggede biografer siden 80'ernes krise. Det blev en succes, og det startede en bølge af byggerier og renoveringer af biografer rundt om i landet. Men jeg syntes stadig, at der manglede en god biograf i Hellerup, hvor jeg har boet i over 30 år. Fra mit barndomshjem var der direkte adgang til operatørrummet i min fars biograf, så den var nærmest en del af vores hjem, og min drøm var, at jeg en dag kunne åbne en biograf, som var lige så hyggelig og behagelig, som hvis man sad hjemme i sofaen med et varmt tæppe om benene og lækre snacks lige ved hånden. Den drøm fik jeg opfyldt med MovieHouse, som ligger på toppen af Experimentarium i Tuborg Havn," siger han.

Michael Obel er gift med Tatjana Obel. Parret har børnene Asta, Clara og Elias.