En af de danske film, der har forsødet livet for biografejerne, er Anders Thomas Jensens ?Retfærdighedens ryttere?, der fik premiere 19. november. Pressefoto

Biografejer: -Vi må løse det her i flok, det er vi nødt til

På trods af den nye nedlukning og udsigten til at gå glip af julesæsonen, der typisk er årets travleste tid, og på trods af den stadig stigende konkurrence fra diverse streamingtjenester, er de to biografejere i Gentofte fortsat optimister

Villabyerne - 09. december 2020 kl. 11:29 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Det var ellers lige begyndt at lysne. Godt hjulpet på vej af gode danske film som 'Vores mand i Amerika', 'Druk', 'Retfærdighedens ryttere' og 'Lille Sommerfugl', var danskerne for alvor begyndt at valfarte tilbage til de biografer, der i marts, april og maj var lukket land.

Der var udsigt til om ikke sorte tal på bundlinjen, så i hvert fald, at årstabet kunne begrænses til et tåleligt niveau. Men så kom pressemødet mandag, der atter lukkede biograferne, denne gang dog kun i de 38 kommuner, hvor smittetrykket er højest, herunder Gentofte.

"Vi må løse det her i flok, det er vi nødt til. Er det ærgeligt? Ja, for pokker, men det kan jo ikke nytte noget. Vi har haft nogle fantastiske måneder, hvor folk har vist os, at de stadig ønsker at komme i biografen, det må vi tænke på nu. De danske film har reddet de danske biografer sammen med et biografsultent publikum," siger Michael Obel, der ejer fem biografer, herunder MovieHouse i Hellerup.

Han lægger ikke skjul på, at den nye nedlukning vil resultere i enorme tab for ham personligt, så opgaven lyder på en overordentlig stram styring af økonomien og en stor omkostningsbevidsthed.

Skal du ud og fyre folk?

"Det regner jeg ikke med foreløbigt, men det er klart, at jeg skal ind og regne på detaljerne i det her. Det kunne ikke komme på et værre tidspunkt, det er midt i vores højsæson. Juleferien udgør en stor del af vores årsomsætning," siger Michael Obel.

MovieHouse har selvfølgelig også mærket, at de kun har måttet køre med 70 procent belægning i de forgangne måneder på grund af restriktionerne, men det ændrer ikke på Michael Obels store glæde ved tiden siden genåbningen i slutningen af maj.

"Folk har været drønglade for at gå i biografen, der har været en fantastisk stemning, og det har været en fornøjelse at mærke det fællesskab. Bare så sent som i lørdags havde vi to udsolgte forestillinger," siger han.

Selv om filmselskabet Warner Brothers, der ejer strea­mingtjenesten HBO, nu har meddelt, at de i 2021 vil udsende 17 film på strea­mingtjenesten samtidig med, at de kommer ud i biograferne, er Michael Obel ikke bekymret for, om folk vil vende tilbage til biografen. Han er mere bekymret for, at der er så lidt styr på coronakrisen i USA, at de store filmselskaber holder deres film tilbage, fordi de amerikanske biografer vil være lukkede længe endnu.

"Vi mangler de amerikanske film. Vi kan ikke regne med, at dansk film trækker læsset hele tiden, så jeg håber, at rettighedshaverne kigger mere mod Europa."

Et langt sejt træk Gentofte Kinos direktør, Sune Lind Thomsen, er også gul og blå over hele kroppen af ærgrelse over den nye nedlukning, men han forstår den godt.

"Det har været et langt sejt træk at få folk tilbage i biografen, så det er da møgærgeligt det her. Alene i næste uge havde vi 4-5 arrangementer, med julekoncerter og 'Sound of Music'. Alt det hårde arbejde er spildt nu. Men selvfølgelig har jeg forståelse for, at vi skal beskytte folk. Vi er kun interesseret i at holde åbent, når det er sikkert. Det er ikke sjovt at holde åbent, hvis både ansatte og publikum er bange," siger Sune Lind Thomsen.

Sune Lind Thomsen overtog Gentofte Kino 1. marts, så han nåede ikke at lære sit publikum at kende inden den første nedlukning. Men siden Kinos genåbning 5. juni, og især efter august, kom der for alvor skub i besøgstallet.

"Den måned, vi nu lukker ned, er den absolut vigtigste på hele året. I juleferien er de fleste folk hjemme, og nu var der endelig udsigt til nogle amerikanske film, bl.a. 'Wonder Woman'. Der er jo ikke noget at gøre ved det, men jeg føler, jeg lige havde lært mit publikum at kende, og så sker det her. Et ubehageligt deja vu."

Hvis du vidste, hvordan året ville gå, ville du så stadig have sat dit navn på kontrakten med Erik Hamre (Gentofte Kinos tidligere ejer, red.)?

"Følelsesmæssigt ja, økonomisk nej! Jeg er jo mere vant til at holde lukket end til at holde åbent," lyder det galgenhumoristisk fra Sune Lind Thomsen.

Han iler med at understrege, at han også har tanket meget tro på fremtiden i løbet af efteråret.

"Følelsesmæssigt har det været ret fantastisk at opleve den enestående opbakning fra Gentofte-borgerne," siger han.

