Biografdyssen viser Oscar-vindende japansk drama

Daigo er passioneret cellist i et netop opløst orkester og rejser hjem til sin fødeby for at starte et nyt liv. Her falder han over en stillingsannonce, som han tror, er fra et rejsebureau. Men virkeligheden er en anden, og før han får set sig om, er han manden, der forbereder det afsjælede legeme til den sidste rejse og giver de efterladte trøst.