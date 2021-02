Biograf uddeler gratis slik på søndag

Nedlukningen har nu varet længere end biografen på Tuborg Boulevard forventede, og en del af slikket nærmer sig sidste salgsdato. I stedet for blot at kassere slikket, vil biografen gerne byde på en lille godtepose i anledning af skolernes vinterferie.

"Vinterferien er en periode, hvor vi normalt har supertravlt i biografen, og vi oplever, at der er mange familier, som hygger sig med børnene." fortæller biografejer Michael Obel og fortsætter:

"Sådan bliver det ikke i år, men vi vil gerne bidrage til den gode vinterferiestemning, lige som vi synes det vil være ærgerligt blot at kassere alle godterne."

Uddelingen sker udendørs på Valentinsdag søndag den 14. februar kl. 15, og man møder op ved indgangen til MovieHouse på Tuborg Boulevard 10. Biografen opfordrer til, at folk holder masser af afstand og deler slikposer ud så længe lager haves. Der er én pose pr. fremmødt person.

Michael Obel benytter lejligheden til at understrege, at han glæder sig til at komme i kontakt med sit publikum igen på mere traditionel vis.