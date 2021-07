Politiet fik sig en snak med to yngre mænd, der var under mistanke for at køre ræs natten til torsdag. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Bilræs på blind vej

En patrulje kørte til området for at lede efter bilen, og kort efter fik de kontakt til to personer i en bil svarende til beskrivelsen fra anmeldelsen. De to personer, en 24-årig mand fra Søborg og en 25-årig fra Gentofte, nægtede dog ethvert kendskab til højhastighedskørslen, og da det ikke var muligt for politiet at fastslå, hvor høj hastigheden havde været på tidspunktet, blev de ikke sigtet for forholdet. Patruljen fik dog en adfærdsregulerende samtale med dem, ligesom deres generalia blev registreret.