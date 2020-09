Send til din ven. X Artiklen: Billedreportage: 3.c. på jagt efter bænkebidere, græshopper, skolopendere og stankelben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedreportage: 3.c. på jagt efter bænkebidere, græshopper, skolopendere og stankelben

Med penge fra Friluftsrådets Covid-19 Akutpulje har Naturskolen og Maglegårdssskolen i fællesskab fået oprettet en udeskolebase ved Charlottenlund Skov

Villabyerne - 06. september 2020 kl. 15:21 Af Af Signe Steffensen

I det høje græs på engen ved Bregnegårdsvej går en flok børn rundt med blikket rettet søgende mod jorden.

De er på jagt efter smådyr, der skal bestemmes og kategoriseres som planteædere, rovdyr eller nedbrydere. Målet er at identificere fødekæder i denne lille biotop her i hjertet af Charlottenlund.

Det er 3.c fra Maglegårdsskolen, der er gået på opdagelse i den lokale natur, og de er de første elever, der er ude at teste den nye filial af 'Naturskolen', som ret beset er to store telte og fem borde-bænkesæt.

Covid-Akutpulje Initiativet er kommet i stand, fordi Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad i samarbejde med Maglegårdsskolen har søgt om - og fået - 23.500 kr. til en primitiv udeskolebase i Charlottenlund Skov.

Pengene kommer fra Friluftsrådets 'Covid-19 Akutpulje: Udeliv for børn i skoler og dagtilbud'.

Den nye base giver Naturskolerne mulighed for at gennemføre læringsaktiviteter i Charlottenlund Skov med de mindste klasser, der kan have svært ved at komme til Naturskolerne.

Basen kan også bruges af de lokale skoler til deres egen undervisning i skoven og af lokale dagtilbud til udeaktiviteter.

Naturstyrelsen har givet tilladelse til at gennemføre projektet på deres areal. Basen er etableret på græsarealet lige der hvor Bregnegårdsvej deler sig i to, overfor Forstbotanisk have. Maglegårdsskolen og Naturskolerne har fået penge til at købe 5 borde-bænkesæt reserveret til udeskole i dagtimerne, samt to store startents og en cykelvogn.Naturstyrelsen har givet tilladelse til at gennemføre projektet på deres areal. Basen er etableret på græsarealet lige der hvor Bregnegårdsvej deler sig i to, overfor Forstbotanisk have. Charlotte Biehl Vallentin underviser 3.c på Maglegårdsskolen i natur- og teknologi og er generelt meget glad for samarbejdet med Naturskolerne, fordi det ikke bare er med til at give børnene nogle nye faglige inputs, men også er inspirerende for de voksne.

Hun glæder sig over, at der nu er mulighed for at dyrke det samarbejde helt lokalt.

"Det betyder også, at eleverne efterfølgende kan tage deres forældre med herned og fortælle om deres oplevelser og det, de har lært," siger hun.

Faren for coronasmitte betyder, at nogle skoler har haft svært ved at komme til Raadvad, når transport og ophold bliver besværliggjort af krav om afstand og mundbind.

"Men i forbindelse med corona og nedlukningen af skolerne fik vi tilrettelagt en række undervisningsforløb, som netop kan gennemføres udenfor uden at bruge indefaciliteterne på Naturskolen. De passer rigtig godt til det her koncept," siger Karen Vester­ager, der er leder af Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad.

Borde og telte giver god mulighed for, at eleverne skiftevis kan drøne rundt på området og samle smådyr ind og efterfølgende sidde ved bordene, registrere deres fund og høre mere om engens fødekæder.

Undervisning i al slags vejr En ekstra gevinst er selvfølgelig, at det er dejligt at kunne indtage sin madpakke i tørvejr, når sensommervejret pludselig viser sig fra sin våde side.

Undervisning i det fri er blevet fremhævet som en af de positive konsekvenser ved coronakrisen, og også på Maglegårdsskolen er både børn og voksne enige om, at det er et godt afbræk fra hverdagen at komme ud af klasselokalet.

"Jeg synes, det giver noget både fagligt og socialt," siger Charlotte Biehl Vallentin, "og så er her jo i bogstavelig forstand højt til loftet og mulighed for at få fingrene ned i mulden," fortsætter hun og nikker over mod et par piger, hvis hænder tydeligvis har været i nærkontakt med den våde jord.

Alle skoler er velkomne Karen Vesterager håber på, at der er flere skoler og institutioner i området, der får øjnene op for det nye tilbud.

"Allerede i foråret tilrettelagde vi netop på grund af Covid-19 en række undervisningsforløb i det fri. Et af dem er dette om fødekæder, og det passer rigtig godt til det her koncept. Vi har også allerede fået interesserede henvendelser fra andre skoler i Gentofte Kommune," siger Karen Vesterager.