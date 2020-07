Billedet fortæller: Sommerliv i Gentofte

Gentoftes placering ved Øresund og Dyrehaven giver mange og rige muligheder for et aktivt sommerliv både for kommunens egne indbyggere og københavnere. En for mange ukendt sommerhistorie er om de ulovlige sommerhuse på Snogegårdens jorde i Vangede. Omkring 1922 køber Gentofte Kommune Snogegården og indretter herefter en række husvildelejligheder i gårdens bygninger. Men fra 1923 til 1926 bliver der også bygget ulovlige sommerhuse på Snogegårdens arealer, og i 1926 er der hele 70 huse. Arkivets eneste foto fra bebyggelsen viser en lille bitte træhytte, hvor en familie på seks har klemt sig ind.