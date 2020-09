Billedet fortæller: Skolemesterskaberne på Øregård Gymnasium

Under titlen 'Forever young' inviterer Gentofte Lokalarkiv alle til at undersøge ungdommen og give ungdomsbegrebet et kulturhistorisk eftersyn.

Kom til erindringscafé

Hvis du har billeder, der fortæller om din ungdom i Gentofte, burde du komme til Lokalarkivets erindringscafé, hvor der - ud over et foredrag om forskellige ungdomsgenerationer - også er mulighed for at fortælle om egen ungdom og få scannet eventuelle fotos, så lokalarkivets samling bliver større og endnu bedre.