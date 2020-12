Billedet fortæller: Nytårsaften som da farfar var ung

Se billedserie Der er pyntet op til nytårsfest på Rygaards Skole, 1959. Foto: Gentofte Lokalarkiv

Papirshatte, nytårstorsk og fyrværkeri er ikke supermarkedernes opfindelse. For knapt hundrede år siden var udklædning, mager mad og larm allerede en del af nytårstraditionerne. Her kommer et par historiske snapshots fra 1930’erne-1950’erne

Af arkivar Eva Greve Mortensen, Gentofte Lokalarkiv

I dag er den kulinariske kreativitet stor, når det gælder nytårsmiddagen, og alt fra pighvar til blinis og ingefærkylling finder vej til nytårsbordet.

Tidligere var nytårsmiddagen mere traditionel og skulle være en modvægt til al den fede julemad, og derfor var hovedretten torsk i de fleste hjem. Under katolicismen blev fisk anset for at være en faste-ret, men fra 1800-tallet begyndte man at spise torsk til nytår, uden at der var nogle religiøse undertoner i det.

Fisken skulle bestilles ved fiskehandleren i god tid. Det kunne f.eks. være hos Fiskehuset Ping på Strandvejen 236, der i 1952 reklamerede i Villabyernes Avis med "spillevende nytaarstorsk". Også klar hønsekødsuppe eller hamburgerryg med grønlangkål var traditionel nytårsmad. Pointen var den samme: nemlig at spise mere fedtfattigt oven på julens udskejelser.

Nogle Gentofte-borgere indtog nytårsmiddagen på restaurationer som Bellevue Strandhotel, Schæffergården eller Charlottenlund Palmehave, hvor menuen i 1939 stod på "Brun suppe i kop med asparges og æg royale, fiskefilet á la bonne femme og ½ kylling med compot salade og franske kartofler, og til dessert: is á la lune".

De fleste Gentofte-borgere indtog dog middagen derhjemme sammen med venner og familie. Mange pyntede både bord og det gamle juletræ med serpentiner og iklædte sig papirshatte. Festlighederne startede som regel med kongens nytårstale, der fra 1958 blev transmitteret i fjernsynet.

Fest i det offentlige rum Dette års nytårsaften bliver formentlig usædvanlig stille pga. forsamlingsforbuddet. Ellers har kutymen i mange år været store fester i private hjem, hvor man er blevet på matriklen hele aftenen. Men i 30'erne, 40'erne og 50'erne var der mange muligheder for at tage til nytårsbal i Gentofte. Næsten alle restaurationer holdt nytårsfest, og det var både med middag, kaberet og orkester.

Festerne på restaurationerne kunne både være lukkede fester for idrætsforeninger eller politiske partier, eller åbne fester, hvor man kunne melde sig til gennem avisen.

Der var også rige muligheder for at markere årsskiftet i dagene omkring nytårsaften. Mange foreninger holdt nytårskur eller gik en nytårsparade gennem byen med faner og trommer.

I 1940'erne kunne Gentofte-borgerne komme til Nytårsmatiné i Gentofte Kino arrangeret af Gentofte Kommunal- og Grundejerforening. I 1945 var hovednavnet journalist og redaktør Povl Sabroe, kendt som Den Gyldenblonde, der lavede sketches med lokalt islæt.

Var man mere til det kolde gys, kunne man deltage i den traditionsrige kapsvømning i Hellerup Havn, der er blevet afholdt siden 1930'erne. Havnefoged Peter Winsløw arrangerede i 1945 et særligt festligt program for at fejre, at Øresundshavnene atter var blevet åbnet, efter at Besættelsen af Danmark var ophørt.

I Villabyernes Avis blev arrangementet beskrevet som "En Times koncentreret Nytaarshalløj med muntre Shows iblandet de traditionelle Kapsvømninger".

Selvom nytår oprindeligt var en verdslig fejring, blev årsskiftet også markeret i kirkerne, der holdt gudstjenester nytårsdag, eller på selve nytårsaften. I 1936 kunne man vælge mellem hele 11 nytårsgudstjenester i Gentofte Kommune.

Løjer og rabalder I det gamle bondesamfund troede man, at ånder og troldværk var særligt aktive ved højtider, og derfor larmede man for at skræmme troldværket væk. Det kunne være ved at knuse potteskår eller spille på rumlepotte. Bordbomber, truthorn og fyrværkeri er en videreførelse af denne tradition.

Under Besættelsen var det strengt forbudt at skyde fyrværkeri af, fordi det gik imod mørklægningsforbuddet. I stedet for at fyre raketter af, klædte man sig ud og gjorde det festligt inden døre.

I Villabyernes Avis var der under Besættelsen særligt mange annoncer for spøg og skæmt-butikker, der solgte festlige hatte og rekvisitter til at lave løjer med. Hos Hindsbo på Ordrupvej 46 kunne man f.eks. købe alle slags bordfyrværkeri, og butikken havde også en velassorteret spøg-og-skæmt-afdeling med både nysepulver, sprøjtecigaretter og "gummipuder med vellyd" - bedre kendt som pruttepuder.

Et andet klassisk nytårsdrilleri kunne være at gemme ting, som f.eks. kaffekander eller gryder, eller at hænge juletræet op i flagstangen. Arkivet har den protokol, som det lokale vagtværn skrev i under Besættelsen, og i den står der, at nogle unge lømler fra Ordrup Jagtvej var blevet afsløret i at afmontere og flytte adskillige havelåger. Sagen blev ordnet i mindelighed.

På slaget 12 Når klokken slår 12, hopper mange ind i det nye år, hvorefter der skåles og synges med pigekoret i TV. Skikken med at hoppe ind i det nye år fra en stol, et bord eller noget tredje er forholdsvis ny, knap 50 år. Man hopper ind i det nye år for at undgå at træde i skellet mellem det gamle og det nye. Det siges nemlig at bringe uheld.

Mange vælger i dag at skåle i noget mousserende vin, og det er da også lækkert. I 1950'erne var det dog en temmelig dyr fornøjelse, og derfor valgte mange Monopolvinen "Den med tyren", hvor prisen var mere overkommelig. Prisen for 1,5 liter af den spanske rødvin var i 1953 7,95 kroner, svarende til 130 kroner i dag. Skål og godt nytår!

