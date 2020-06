Billedet fortæller - Kurbehandling i Klampenborg

lokalhistorie Gentoftes placering ved Øresund og nærheden til hovedstaden har gennem tiden tiltrukket tusindvis af københavnerne, der drog ud af byen for at svale sig i havet og bo på de mange badehoteller ved kysten. Men havet har ikke altid været allemandseje, og fortrolighed med vand var ikke almindeligt før i 1900-tallet.

Før badehoteller og strandliv fandtes de såkaldte kurvandsanstalter, fx Klampenborg vandkur-, brønd-og badeanstalt. Kurbadet blev grundlagt i 1845 af den islandske doktor Jón Hjaltalin, og var et af Danmarks ældste. Her kunne man få forskellige behandlinger, fx kunne man blive kørt ud i havet i en hestetrukken vogn og blive nedsænket i det kølige vand. Det var også populært med de såkaldte gydninger, som dybest set er overhældning af vand på en del af kroppen. Og endelig var der også brøndkurer, der bestod i at drikke kildevand - måske fra den nærliggende Kirsten Piils kilde.

Behandlingerne, der med moderne øjne kan synes meget blide, handler om troen på vands godgørende egenskaber, når det risles over kroppen. Hjaltalin anskuede vandbehandlingerne for at være kraftfulde og de skulle bruges med omtanke. Man skulle fx ikke gå i vandet "når blodet var i oprør efter en rejse". Behandlingerne mentes at være gavnlige for kredsomløbet, men også alskens lidelser i tarm, sind og ryg.