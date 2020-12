Se billedserie Billede 1: En ung Rigmor Andersson i fuld gang med at brodere på et hvidt stykke klæde. Billedet er fra maj 1920. Foto: Gentofte Lokalarkiv

Send til din ven. X Artiklen: Billedet fortæller: Hvad sysler De med? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedet fortæller: Hvad sysler De med?

Det har til alle tider været populært at have en syssel til at fordrive tiden med, ikke mindst i de mørke vintermåneder. Her er fire historiske nedslagspunkter fra Gentofte

Villabyerne - 07. december 2020 kl. 18:19 Af Pernille Svare Nygaard, Gentofte Lokalarkiv Kontakt redaktionen

I denne mørke og kolde tid, hvor vinden rusker i træerne og regnen pisker på ruden, kan det være rart at have en vintersyssel at optage aftenerne med.

De hyggelige indendørs aktiviteter, som man kan fordrive tiden med, når man sidder i sin varme stue, har altid været populære, både som tidsfordriv og som en måde at spare penge på.

De mange sysler såsom strik og hækling, broderi og korssting har været forbundet med kvindens opdragelse - en slags kvindelig værnepligt - og med skoleloven i 1899 blev håndarbejde for piger et obligatorisk fag.

De kvindelige sysler gav kvinderne mulighed for at indtage et respekteret domæne, som mændene umiddelbart ikke havde adgang til, og derved spillede håndarbejde og husgerning en rolle i kvindernes vej til mere ligestilling i samfundet.

Billede 1 viser en ung Rigmor Andersson i fuld gang med at brodere på et hvidt stykke klæde. Billedet er fra maj 1920. Blot en måned tidligere blev Rigmor gift med apoteker Carl Johan Andersson, som i 1944 til 1962 ejede Hellerup Jernbane Apotek på Hellerupvej 40.

Rigmor Andersson var som så mange andre kvinder på denne tid flittig med sit håndarbejde, og ud over broderi var hun ofte beskæftiget med strik, hækling og korssting.

Husholdning-syoga De huslige sysler, som kan optage tankerne, mens hænderne arbejder, blev af Dan Turèll betegnet som "husholdnings-yoga", og det er netop syslernes afstressende virkning og sundhedsfremmende effekt, som kan virke tillokkende på mange i en travl juletid, toppet med pandemi og vintervejr.

Derudover kan syslerne imponere og vække begejstring hos andre, og hvis man dertil kan spare lidt penge ved at kreere tingene selv, er det blot et plus. Hvor syslerne i dag i høj grad er betonet af lyst, har der tidligere været en større nødvendighed forbundet med hjemmesyslerne, da udvalget af varer var begrænset og pengene ikke rakte så langt.

I Villabyernes Blad fra 8. november 1940 opfordres husmødre eksempelvis til at troppe op til Gentofte Husmoderforenings medlemsmøde på Gentofte Hotel, hvor der vil blive udvekslet julegaveideer.

Og ugen efter annoncerer samme husmoderforening, at der fra januar i det nye år vil være systue for omsyning af gammelt tøj for de, som måtte være interesserede.

Anden Verdenskrig havde for alvor sat sit aftryk på den danske befolkning med manglen på varer og med et øget fokus på rationering og optimering af gamle sager.

Tænk bare på tv-serien Matador, hvor damerne får syet nye habitter af gamle dragter og hvor Agnes opmasker strømper og forvandler gamle serveringsbakker til pragtfulde bakker med blomsterdekorationer. Sådanne sysler var både nyttige og nødvendige i en udfordrende tid.

Hvorfor sysler vi? Syslerne synes at være konstante, vi sysler hverken mere eller mindre, end vi altid har gjort, men baggrunden for, hvorfor vi sysler, er forandret. I dag forekommer tiden for mange mere kostbar end penge, og syslerne får dermed højere status, idet de er udtryk for frihed og egenomsorg.

Samtidig oplever vi, at der er færre sociale arrangementer end normalt. Den store, årlige julefrokost er aflyst, og der hersker en stigende interesse for genbrug, bæredygtighed og miljøvenlige materialer.

Dette skaber grobund for syslerne. Og de handler ikke kun om strikkeopskrifter og symønstre. En flot foldet lampeskærm, malede julekort, billedrammer af genbrugstræ, en skål i keramik, en julekrans og papirklip af tapetrester er bare nogle af de hjemmeprojekter, som hitter lige nu. Hvis du ikke allerede er i færd med en vintersyssel, kommer der her et par ideer fra fortiden:

Hjemmelavet marcipan Både i 1930 og i dag er det på mode at lave sin marcipan selv.

I 1930'erne var motivet at spare penge - i dag handler det om at værdsætte tiden til at lave marcipanen selv, glæden ved processen, interessen for det rustikke og de "rene" ingredienser. Opskriften her stammer fra UGEN, Ugeblad for Hellerup og Omegn, 3. december 1930:

"Den bedste marcipan faar man af gode, store Mandler, der skoldes og gaar to-tre Gange gennem Mandelmølle eller emailleret Kødmaskine sammen med Flormelis, ¾ af Mandlernes Vægt; Massen æltes derefter med lidt Rosenvand."

Hattekonkurrence Hvis der er tradition for at iklæde sig en festlig nytårshat på årets sidste dag, kan man med rette lave hatten selv.

Og hvorfor ikke gøre det til en hattekonkurrence blandt selskabets gæster, hvor den bedste hattemager vinder?

En lignende konkurrence fandt sted ved Gentofte Husmoderforenings 26 års fødselsdag i februar 1961.

Her vandt et af foreningens bestyrelsesmedlemmer, Karen Holm (billede 2), konkurrencen om den morsomste hat.

Festen blev afholdt på Vældegårds Husmoderskole på Vældegårdsvej i Gentofte. Til hatten er brugt en udstoppet lunde, bast, tørrede blomster og ståltråd.

Hjemmelavede julegaver På Nørrebakkens Fritidshjem kunne børnene ved juletid kreere deres egne julegaver. Både piger og drenge strikkede strømper, broderede puder, lavede kurve i pileflet og skar små træfigurer.

Således blev julegaverne til mor, far, bedsteforældre og søskende klaret billigt, og samtidig blev koncentrationen sat på prøve og håndværket trænet.

På billede 3 ses børn på Nørrebakkens Fritidshjem i Gentofte ved juletid, formentlig 1955.

Uanset om der er tid til eller interesse for at sysle og kreere julegaverne selv, ønskes alle en glædelig december.