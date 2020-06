Artiklen: Billedet fortæller: Grund til at danse af glæde

I Gentofte er der ikke færre end fire gymnasier, et studenterkursus og et HF-kursus, der hvert år udklækker hundredevis af studenter.

Mange studenter fra Gentoftes gymnasier har på den afsluttende køretur i hestevogn lagt vejen forbi Kongens Nytorv for at danse omkring Christian 5.'s rytterstatue - blandt andet Kronprins Frederik og Prins Joachim, der blev studenter fra Øregård Gymnasium i 1986. De sidste par år har dansen måtte foregå andre steder pga. af Metrobyggeriet på pladsen. I stedet valgte mange Gentofte-studenter at danse rundt om obelisken på Femvejen. Nu er Kgs. Nytorv tilgængelig igen - lad os se om studenterne tager derind eller danser lokalt.