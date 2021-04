Se billedserie Frøfirmaet J. E. Ohlsens Enke ejede blandt andet Nordre Munkegård i Vangede, som ses på dette billede. Foto: Gentofte Lokalarkiv

Billedet fortæller: Foråret i historiske glimt

Forårsbebuderne står i kø for øjeblikket, hvor blomsterne springer frejdigt ud. Her er et par snapshots fra fortiden

Villabyerne - 09. april 2021

Foråret er lige så stille ved at komme i gang. Dagene bliver varmere, og blomsterne skyder frem i gule, lyserøde og lilla nuancer.

Danskerne har gennem hele 2020 været vilde med at komme i haven, da det i nogle perioder var et af de eneste steder, man kunne være udenfor. Det har ikke ændret sig med foråret, snarere tværtimod.

Flere planteskoler melder nemlig om udsolgt på flere og flere planter. Det er dog ikke noget nyt, at danskerne er vilde med at være i haven. Vangede var tidligere i høj grad karakteriseret ved de mange handelsgartnerier, der afsatte deres blomster og grøntsager på Grønttorvet i København.

Nogle af handelsgartnerierne beskæftigede sig også med frøavl, bl.a. frøfirmaet J. E. Ohlsens Enke, som blandt andet ejede Nordre Munkegård, som ses på billedet yderst til højre.

Fuglene vender hjem En anden forårsbebuder er fuglenes hjemkost. Viberne, lærkerne og mange andre vender tilbage samtidigt med, at luften bliver varmere. Fuglene flyver op til deres ynglepladser, hvor de kan bygge rede, lægge æg og få unger. Et af de steder, de drager til, er Gentofte Sø. Her lever en stor mængde svømmefuglearter, rovfugle og almindelige småfugle.

I Gentofte Kommune har der i mange år været tradition for at tælle fuglene ved Gentofte sø. Det kan man finde meget mere information om ved at henvende sig til lokalarkivet.

Dejligst på Bakken I takt med de forskellige forårsbebudere åbner Danmark også lige så stille og lemper på restriktionerne. Et af de steder, som netop er åbnet igen, er Bakken, Danmarks ældste forlystelsespark.

Den blev grundlagt i 1583 i Dyrehaven i Klampenborg. Vi har været i arkiverne og fundet et par billeder fra forlystelsesparkens lange historie.