Billedet fortæller: For 100 år siden i dag

Oberst Parkov, formanden for sognerådet, fik i et læserbrev af en Julius Jensen kritik for at lade skatteprocenten stige fra to en halv til fem procent inden for den sidste valgperiode. Det, der især vakte Jensens harme, var idrætsinspektør Holger Nielsens planer om at lade et stadion opføre, nu hvor kommunekassen var slunken.