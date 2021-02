Billedet fortæller: Fastelavn i 40'erne og 50'erne

Viceværten Erling Madsen ses her med en stor gruppe fastelavnsklare børn. Tøndeslagningen foregik på Hyldegårdsvej 14-16 i 1953. Det er først i nyere tid at fastelavn er blevet en sjov udklædningsfest for de mindste. Oprindeligt fejrede vores forfædre på denne tid af året overgangen fra vinter til forår. Da kristendommen kom til, overtog kirken dele af disse fejringer, og det blev til en fest, der indvarslede fasten. Foto: Gentofte Lokalarkiv