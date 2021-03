Billeder: Ørn møder høg i vintersol og frost

En frostklar og solrig februarmorgen trak to havørne ind over den vestlige del af Jægersborg Dyrehave og begyndte at cirkle rundt i lav højde lige over trækronerne.

Havørnen udgør næppe nogen fare for den hurtige og adrætte høg, men det var tydeligt, at hunnen ikke var glad for at have to kæmper, hver med dobbelt så stort vingefang som hendes eget, til at cirkle rundt lige over hovedet. Den begyndte da også at skælde og smælde højt og voldsomt og endte med at gå helt op i en spids.