Billeder: Ny festival fik varm velkomst

I alle telte summede debatten og samtalerne om alt fra bibliotekernes fremtid, unges præstationspres, ulovlige parkeringer og elbilismens fremtid. For kl. 21 at sige farvel for denne gang.

"Der er brugte mange kræfter på et vellykket arrangement fra både frivillige og interesseorganisationer. Generelt oplevede jeg det, som jeg havde håbet på. En afslappet og konstruktiv stemning, hvor vi kunne diskutere ting, vi er uenige om, men på en saglig måde. For eksempel var jeg ikke enig i det udspil, der er kommet på gymnasieområdet, men derfor kan vi godt have en god dialog," siger han.

Kommer I igen til næste år?

"Det føler jeg mig ret sikker på. Jeg vil i hvert fald meget gerne have, at det kommer igen. Nu skal vi lave en ordentlig evaluering. Hvordan skal balancen være næste gang og så beslutte os om et fremtidigt format. Min mavefornemmelse er så god lige nu, at jeg synes, at vi skal have et nyt Gentofte Mødes til næste år," siger Michael Fenger.