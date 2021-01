Billeder: De første stik i Gentofte

Gentoftes 15 plejehjem får i dag, onsdag 6. januar, besøg af et hold bestående af praktiserende læger og ansatte fra regionerne, som sørger for, at beboere og medarbejdere får første skud af coronavaccine. Villabyerne var med på sidelinjen. Tekst og foto: Kathrine Albrechtsen