Bilister angrebet med snebolde

Det kortvarigt hvide vintervejr blev onsdag udnyttet til at kælke og bygge snemænd på livet løs.

Der var der også nogle, der mente, at tre drenge brugte snevejret til at skabe en farlig situation.

Klokken 13.07 blev det anmeldt til Nordsjællands Politi, at tre unge drenge stod på broen ved Jægersborg Station og smed snebolde ned på bilerne på motorvejen.

En patrulje kørte til stedet, hvor drengene imidlertid var forsvundet fra stedet.