Det var her ved Femvejen, da bilisten ville svinge ind på Bernstorffsvej, at hun ramte den 15-årige dreng. Luftfoto: Hans Henrik Tholstrup

Bilist så sig ikke for: 15-årig på løbehjul brækkede anklen

En 45-årig kvindelig bilist fra Nivå påkørte mandag klokken 12.07 en 15-årig dreng fra Kgs. Lyngby på løbehjul i rundkørslen ved Femvejen. Den kvindelige bilist foretog her et højresving mod Bernstorffsvej uden at orientere sig, hvorved hun påkørte drengen, idet han kørte rundt i rundkørslen til Jægersborg Allé, oplyser Nordsjællands Politi.