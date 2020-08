Bil i carport brød i brand

Klokken 17.58 torsdag eftermiddag blev det anmeldt, at der var brand i en bil holdende i en carport på Frølichsvej i Charlottenlund. Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, og klokken 18.11 kunne brandvæsnet melde, at de kun manglede at slukke gløder fra branden, der dog også havde nået at sprede sig til selve carporten. Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke fastlagt en årsag til branden. Det oplyser Nordsjællands Politi.