Bil fik kastet sten gennem bagruden i Dyssegård

En bil, der var parkeret på Søborg Hovedgade, er mellem klokken 19.00 og 22.50 tirsdag aften blevet udsat for hærværk, idet en ukendt gerningsmand har kastet en chaussesten gennem bagruden.

Også Det Lille Hotel på Søborg Hovedgade har været udsat for hærværk. Her er der kastet fliser gennem to ruder.

Det oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.