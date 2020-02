Bidsk schæferhund løs i Bernstorffsparken

”Jeg prøver at beskytte min hund mod schæferen ved at holde den tilbage i halsbåndet. Men så bliver jeg selv væltet,” fortæller Søren Flemming Roed, der gerne vil i kontakt med schæferhundens ejere:

Fem sting

”Så overfalder den store schæferhund min hund og bider den i halsen, så den får et stort sår og må sys med fem sting.

Lægen Søren Flemming Roed er også selv så ilde tilredt efter faldet i buskene, at hans arm må forbindes efter en stump læsion:

”Jeg har aldrig været ude for noget lignende,” fortæller han efter det ubehagelige møde med den store hund: ”Jeg har lige fået to nye knæ på Gentofte, men de holdt heldigvis til faldet.”

Det er først, da Søren Flemming Roed kommer hjem og skifter tøj, at han for alvor opdager, hvor stort et kødsår på underarmen, han har fået, efter at være væltet rundt i budskadet. Tøjet er ikke bare mudret til, men skjorteærmet under jakken er smurt ind i blod.