Se billedserie Thomas Korsgaard, der debuterede som forfatter i 2017, er blevet kaldt et af Danmarks absolut mest opsigtsvækkende og overbevisende litterære talenter. Foto: Simon Klein Knudsen Foto: simon klein-knudsen

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket anbefaler ung forfatters tredje bog - om at finde hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket anbefaler ung forfatters tredje bog - om at finde hjem

Biblioteket anbefaler Thomas Korsgaards tredje bind i trilogien om Tue, 'Man skulle nok have været der', en ærlig fortælling om rodløshed - og om at finde hjem,

Villabyerne - 19. juni 2021 kl. 15:05 Af Therese West Boardman, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

"Jeg kan føle mig hjemme alle steder. Det er ikke en evne. Det er en sorg."

Thomas Korsgaard debuterede i 2017 som 21-årig med romanen 'Hvis der skulle komme et menneske forbi'. Allerede året efter udkom fortsættelsen 'En dag vil vi grine af det'. Thomas Korsgaard har ne­top afsluttet sin trilogi om Tue med romanen 'Man skulle nok have været der'.

Romanerne er i et vist omfang inspireret af Korsgaards egen opvækst i en dysfunktionel familie på en gård uden for Skive.

Trilogien rummer samlet set en stærk fortælling om fattigdom i udkanten af det danske velfærdssamfund og om at være barn i en familie uden overskud.

Men det er også fortællingen om en opfindsom og krea­tiv dreng, der forstår at klare sig trods næsten ubærlig modgang. Om at vokse op og finde sine egne ben uden dog at glemme sine rødder.

Andet bind i trilogien slutter med, at den 17-årige Tue har forladt Jylland og ankommer til København.

Svær tid i København Tredje bind beskriver Tues første svære tid i København, hvor han hutler sig igennem tilværelsen og ikke har et fast sted at bo. Bogen åbner med, at Tue bærer alle sine ting ned til storskrald. Udlejeren på Frederiksberg har smidt ham ud, og han har ingen steder at tage hen. At vende tilbage til Skive og familien med den voldelige far er ikke en mulighed.

Med sig har han en sportstaske med tøj, en computer og en lille palme. Om dagen sælger han avisabonnementer på gaden, og om natten sniger han sig til at sove i et af avisens baglokaler. På avisen møder han Victoria, som tilbyder, at han kan overnatte på sofaen hos hende og hendes mor, en succesfuld arkitekt.

Det bliver et møde med en helt anden slags hjem, end Tue er vant til, og han tager i dén grad deres herskabslejlighed i besiddelse.

Men snart er Tue på gaden igen, hvor han flakker rundt og må søge ly tilfældige steder og hos tvivlsomme typer.

Tue fremstår som en lidt irriterende nasser, men vel at mærke en meget charmerende en af slagsen! Han er samtidig et sårbart ungt menneske uden de bedste kort på hånden.

Lige dele trist og morsomt Det er lige dele trist og morsomt at være vidne til, hvordan han hele tiden må sno sig for at dække sig ind. Samtidig er det også nervepirrende, for man ved, at det hele kan ramle når som helst.

Tue fremstår dog ikke som et offer, men snarere som en ukue­lig fighter med et usædvanligt gåpåmod. Ikke altid lige sympatisk, men alligevel meget elskelig. Som læser holder man både af ham og med ham.

Fortællingen handler ikke kun om at overleve, men også om at leve. Om at løsrive sig og finde sin egen identitet. Tue er homoseksuel og drømmer om at blive forfatter.

Man skulle måske nok have været der ... for helt at kunne sætte sig ind i de vilkår og den opvækst, som Tue gennemlever. Men Thomas Korsgaard har igen formået at bringe læseren så tæt på, så man får både indblik og forståelse for de barske forhold.

Thomas Korsgaard skriver hudløst ærligt og med en varm forløsende humor.

'Man skulle nok have været der' er en rå og humoristisk roman om at befinde sig uden for alle fællesskaber og hele tiden være bange for at blive opdaget. En rørende fortælling om den totale rodløshed og om til sidst at finde hjem.

Fakta

Thomas Korsgaard

Thomas Korsgaard (f. 1995) debuterede i 2017 med romanen 'Hvis der skulle komme et menneske forbi'.

Året efter udkom fortsættelsen 'En dag vil vi grine af det'.

Hans romaner har fået en overvældende positiv modtagelse, og han er bl.a. blevet kaldt "Et af Danmarks absolut mest opsigtsvækkende og overbevisende litterære talenter".

I 2019 udkom novellesamlingen 'Tyverier', der kredser om hemmeligheder, ensomhed og store forhåbninger.

Thomas Korsgaard debuterede som børnebogsforfatter i 2020 sammen med veninden Frida Brygmann med bogen 'Minimund'.

Thomas Korsgaards bøger er solgt til udgivelse i foreløbig fire lande.