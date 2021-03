Biblioteket anbefaler: Usminkede beskrivelser af moderskabet

Internationalt er den helt centrale roman om moderskabet på godt og ondt 'Et livsværk'. Den er skrevet af den canadisk-britiske forfatter Rachel Cusk og er netop for første gang udkommet på dansk. Da bogen udkom på engelsk i 2001, vakte den stor forargelse, især hos kvinder som fandt dens usminkede beskrivelser for brutale.

'Et livsværk' beskriver Rachel Cusks første år som mor - fra de sidste måneder af graviditeten til datteren er et år gammel. Det er en ærlig og indimellem smertefuld beretning om den livsomvæltende oplevelse, det er at blive mor.

Evigt manglende søvn

Selvom 'Et livsværk' tilsyneladende er skrevet på et tidspunkt med nedsat overskud, emmer bogen af sprogligt overskud og en skøn forløsende humor. Eksempelvis beskrivelserne af den evigt manglende søvn, som mange spædbørnsforældre nok kan nikke genkendende til: "Om morgenen satte jeg mig op i sengen, mens værelset krængede fordrukkent til den ene side, og tog hånden op til ansigtet for at undersøge det for tegn på vansiring: måske et øjenbryn der var gledet ned på kinden, et forrykt øre midt i panden, en åben søm i baghovedet."