Biblioteket anbefaler: Svensk bog om druk og familiehemmeligheder

Villabyerne - 08. juni 2021 kl. 08:58 Af Christine Fur Fischer, litteraturformidler, Gentofte Hovedbibliotek

Ugens anbefaling er bogen 'Vi tog op med mor', der er skrevet af svenske Karin Smirnoff.

Karin Smirnoff debuterede i 2018 i Sverige med den opsigtsvækkende og stilsikre roman 'Jeg tog ned til bror', der blev nomineret til 'Augustprisen' og modtog de svenske boghandleres 'Book of the Year Award'. Hurtigt blev den fuldt op af to romaner mere om den hårdhudede albinotvilling Jana Kippo, nemlig 'Vi tog op med mor' i 2019 og 'Sen for jag hem', der først udkommer på dansk til september.

Som titlerne afslører, er der en sproglig umiddelbarhed i bøgerne, som er helt unik og kendetegnende for Smirnoffs stil, og som samtidig fungerer som karakteristik af fortæller og hovedperson Jana. Også hun er direkte og umiddelbar, uden filter og forbehold.

I første del af trilogien vender Jana hjem til sit barndomshjem, Kippogården, hvor hendes tvillingebror, Bror, stadig bor. Hun tager hjem for at hjælpe ham med at komme på fode og ud af sit alkoholmisbrug. Uden at det var hendes intention, ender Jana med at blive hængende i den lille landsby i Västerbotten, får hurtigt en slags kæreste og et job i den lokale hjemmepleje, hvorefter den ene fortrængte familiehemmelighed efter den anden dukker op til overfladen.

'Vi tog op med mor' fortsætter, da tvillingernes mor dør og Jana og Bror sammen rejser op til den lille by Kukkojärvi nær den finske grænse, hvor moren stammer fra og ønskede at blive begravet.

Her stifter de bekendtskab med hele morens store familie, som næsten alle er del af en lokal menighed, der lever udpræget puritansk og med gammeldags kønsroller, De styrer lokalmiljøet med hård hånd og hurtigt indruller Bror i deres fælleskab, mens Jana ikke lader sig påvirke.

Jana Kippo er et helt særligt bekendtskab, og i hendes nærvær sker ting uafbrudt, hvilket skaber et hæsblæsende flow i fortællingen. Begivenhederne er livsomvæltende, og Janas udgangspunkt synes at være, at hun intet har at miste.

Vi kender til hendes barske barndom fra første bog i trilogien, men i 'Vi tog op med mor' dukker ny viden frem gennem et brev, som moren har efterladt. Således besvares nogle spørgsmål, mens nye stilles og står ubesvarede, og hele tiden er man som læser sulten efter at vide mere.

Det værste er, at vi må vente helt til september med at få svarene, når tredje roman om Jana og Bror udkommer på dansk. Altså hvis vi da ikke kaster os over en svensk udgave inden. Historien om Jana og livet i udkants-Sverige er nemlig stærkt vanedannende.

